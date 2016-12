Wirtschaftsjunioren mit neuer Führung

Francesco Calio ist jetzt Vorsitzender des Vereinsvorstands.

Velbert. Bei ihrer Mitgliederversammlung wählten die Wirtschaftsjunioren (WJ) Niederberg jüngst ihren neuen Vorstand. Francesco Calio (Rodiac EDV-Systemhaus und Technologie-Zentrum GmbH Velbert) ist jetzt Kreissprecher. Neu im Vorstandsteam ist Mike Richter (Assekuranz-Kontor GmbH, Velbert) als sein Stellvertreter. Unterstützt werden sie von Kathrin Damann (Sparkasse HRV, Velbert) als Schatzmeisterin und Tina Schmidt (IHK Düsseldorf) als hauptamtliche Geschäftsführerin. Ergänzt wird die einstimmig gewählte Führungscrew durch Immediate Past President Robin Clemens (bitloft GmbH, Velbert), der den Verein in den vergangenen zwei Jahren geführt hatte.

In seinem Rückblick konnte Clemens zahlreiche Veranstaltungen erwähnen, die entweder selbst durchgeführt wurden oder an denen Vorstandsmitglieder oder Delegationen teilgenommen hatten. Dazu gehörten die Monatstreffen bei Unternehmen im Kreis Mettmann, Bewerbertage an Schulen in Heiligenhaus, die Podiumsdiskussion „Niederberg 2025“ im Parkhotel Velbert, das Benefiz-Herbstfest, die Landeskonferenz in Hagen und nicht zuletzt der Juniorentag, bei dem Stefan Kemper zum neuen Vorsitzenden der Wirtschaftsjunioren NRW gewählt wurde – als erster aus dem WJ-Kreis Niederberg. Im Landesvorstand wird er unter anderem von Robin Clemens unterstützt, der dort seit einem Jahr für das Ressort „Unternehmertum“ verantwortlich ist.

Tobias Terworth schied nach fünf Jahren aus dem aktiven Vorstand aus. Mit der ersten silbernen Juniorennadel der Niederberger wurde Stefan Mülders geehrt. „Wir danken Stefan damit für inzwischen fast fünf Jahre intensives und außergewöhnliches Engagement als Pressesprecher für unseren Verein“, erklärte dazu Robin Clemens.

Mehr Informationen zu den Wirtschaftsjunioren Niederberg gibt es im Internet. HBA

www.wj-niederberg.de

Anzeige