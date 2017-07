Marcus Stimler hat die Aufgaben von Tina Schmidt übernommen.

Velbert. „Du hast den Wirtschaftsjunioren deinen Stempel aufgedrückt, du hast tolle Arbeit für uns geleistet, und wir konnten uns immer auf dich verlassen.“ Mit diesen Worten dankte Francesco Calio, Kreisvorsitzender der Wirtschaftsjunioren (WJ) Niederberg, der aus dem Amt scheidenden Geschäftsführerin Tina Schmidt. Sechs Jahre lang hatte sie, überwiegend von der Zentrale der IHK Düsseldorf aus, die WJ im Kreis Mettmann hauptamtlich begleitet. Sie brachte sich auch aktiv in die Projektarbeit ein.

„Ich werde mich also zunächst mal in die örtlichen Gegebenheiten vertiefen und dann in das operative Geschäft einsteigen.“

Marcus Stimler, neuer Geschäftsführer der Wirtschaftjunioren Niederberg

„Als ich hier angefangen habe, bestanden die WJ Niederberg aus einer Handvoll Leute, die sich gelegentlich trafen. Seitdem ist der Kreis doch erheblich gewachsen und dafür stehen nicht nur die mehr als 20 hier anwesenden aktiven Mitglieder“, resümierte Tina Schmidt freudig. Auch die Landes- und Bundeskonferenzen sind inzwischen sehr viel besser von den Niederbergern besucht als noch vor einigen Jahren. „Das Tolle an euch ist die Philosophie, kein Visitenkartenclub zu sein, wie man sie häufig in Wirtschaftskreisen findet. Mein Nachfolger Marcus Stimler findet eine gute, engagierte und motivierte Unternehmertruppe vor, die ehrenamtlich etwas bewegen will für die Region und sich für den Standort einsetzt“, sagte Tina Schmidt.

Stimler hat bereits zum 1. Juni seine Aufgabe als Referent Handel, Dienstleistungen, Regionalwirtschaft und Verkehr der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf in Velbert aufgenommen. Die ersten Wochen sind für Antrittsbesuche und das Kennenlernen der Region reserviert. Denn Marcus Stimler ist von der IHK Nord-Westfalen in die Schlossstadt gewechselt. „Ich werde mich also zunächst mal in die örtlichen Gegebenheiten vertiefen und dann in das operative Geschäft einsteigen“, sagte er. Zuständig ist der neue Geschäftsführer für die Städte Heiligenhaus, Velbert, Wülfrath und Mettmann.

Wie die Region ist auch die Geschäftsführung der Wirtschaftsjunioren Neuland für Marcus Stimler: „Ich freue mich auf diese Aufgabe. Ich denke, ich werde hier viele nette junge Leute kennenlernen und Einblicke in die unterschiedlichen hier repräsentierten Branchen bekommen.“ Die Wirtschaftsjunioren Niederberg engagieren sich ehrenamtlich. Sie sind einer von gut 200 Kreisverbänden der Wirtschaftsjunioren Deutschlands (WJD) und werden von der IHK Düsseldorf unterstützt. Zielsetzung ist es, jungen Führungskräften und Unternehmern bis 40 Jahren eine Plattform für interdisziplinären Gedanken- und Erfahrungsaustausch zu bieten.

