Nach exklusiven WZ-Informationen soll der Discounter Mitte oder Ende September renoviert werden.

Neviges. Nachdem es bei den Verhandlungen mit einem Discounter in Sachen leerstehender Rewe-Laden Unstimmigkeiten gegeben hat, wie bei der jüngsten Sitzung des Bezirksausschusses zu erfahren war, könnte es im September für die Nevigeser knüppeldick kommen: Nach exklusiven WZ-Informationen wird der Lidl-Markt an der Elberfelder Straße 103 ab Mitte oder Ende September vier Wochen lang wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Damit gäbe es dann keinen aus der Innenstadt fußläufig erreichbaren Discounter mehr in Neviges.

„Ich wäre erschüttert, wenn der Lidl-Markt tatsächlich vier Wochen lang gesperrt würde. Dann haben wir in Neviges nix mehr.“

August-Friedrich Tonscheid, Fraktionsvorsitzender von Velbert anders und Vorsitzender des Bürgervereins Hardenberg-Neviges

Ein Lidl-Unternehmenssprecher räumte lediglich ein, dass es Planungen für eine Modernisierung des Lidl-Marktes gebe. „Lidl ist dauerhaft bestrebt, sein gesamtes Filialenportfolio qualitativ und quantitativ weiterzuentwickeln, um den Kunden eine moderne Einkaufsstätte mit optimalen Bedingungen zu präsentieren, so auch in Neviges“, erklärte der Sprecher in feinem Firmenlatein weiter. Er verwies auch auf die Möglichkeit einer Renovierung ohne Filialschließung, wollte dies allerdings ausdrücklich nicht für die Filiale in Neviges bestätigen. Aber: Sollte eine Schließung notwendig werden, werde man die Kunden „rechtzeitig“ informieren.

Helmut Wulfhorst, stellvertretender Vorsitzender der Werbegemeinschaft Neviges, hatte bis gestern nichts von diesem Thema gehört. Seine Reaktion: „Wenn das stimmt, haben wir im Zentrum keine Lebensmittelversorgung mehr.“ Die Werbegemeinschaft selbst arbeitet laut Helmut Wulfhorst zurzeit intensiv daran, dass binnen zwei bis drei Monaten „eine Lösung zur Überbrückung gefunden wird“. Damit ist aber die Versorgungslücke gemeint, die der ehemalige Rewe-Markt hinterlassen hat. „Wir werden da sehr kreativ rangehen“, versprach Helmut Wulfhorst. Noch habe er „keine zwei Unterschriften auf einem Zettel“, deswegen sei er noch zurückhaltend. Namen wolle er entsprechend erst nennen, wenn die Verhandlungen zu einem positiven Abschluss gekommen sind. „Es sieht aber ganz gut aus“, sagte der Werbegemeinschafts-Vize, auch wenn er „eben noch nicht sagen kann ab dann und dann gibt es ein anderes Warenangebot in Neviges“.

August-Friedrich Tonscheid, Fraktionsvorsitzender von Velbert anders und neuerdings auch Vorsitzender des Bürgervereins Hardenberg-Neviges, regierte ebenfalls überrascht auf das Thema. Bisher habe er noch nichts davon gehört. „Ich wäre erschüttert, wenn der Lidl-Markt tatsächlich vier Wochen lang gesperrt würde“, stellte er fest. Nachsatz: „Dann haben wir in Neviges nix mehr.“ Hauptsache sei allerdings, „dass Lidl sich nicht ganz aus Neviges verabschiedet“, betonte er. Sollte der Markt renoviert werden, spräche das immerhin dagegen, so August-Friedrich Tonscheid weiter.

