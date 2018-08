Ein Höhepunkt wird am Freitag gegen 22 Uhr das Feuerwerk sein. Wenn es nicht so ein Wetterpech gibt, wie im vergangenen Jahr. Damals hatte Starkregen dafür gesorgt, dass die Kirmes um 20 Uhr geschlossen werden musste. „Das Wasser stand auf dem Platz mehr als zehn Zentimeter hoch“, erinnert sich Axel Paul. Er wünscht sich, dass ihm ein Regen-Chaos diesmal erspart bleibt.

Am Freitag wird die Kirmes um 14 Uhr von Bürgermeisterin Claudia Panke eröffnet. Sie war auch im vergangenen Jahr mit von der Partie. Das Ende ist am Freitag gegen 23 Uhr geplant. Samstag und Sonntag stehen die Angebote zwischen 14 und 22 Uhr zur Verfügung, und am Montag, dem Familientag mit reduzierten Preisen, von 14 bis 21 Uhr.

Wülfrath. Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Kirmes am Rathaus geben. Das hat Axel Paul, der als Marktmeister fungiert und den Bierstand betreibt, angekündigt. Zwischen dem 7. und 10. September locken Attraktionen wie Big Wave, Raupe (Musikexpress), Autoscooter und Kinderkarussell Klein und Groß. Ein Schausteller, der mit einem Autoscooter kommen wollte, hatte kurzfristig abgesagt. Durch seine guten Kontakte zur Schausteller-Branche hatte Axel Paul aber schnell Ersatz auftreiben können. „Wir legen großen Wert darauf, dass die Kirmes familienfreundlich ist“, sagt Axel Paul. Zu den Angeboten zählen auch Entenangeln, Ballwerfen, Süßigkeiten und eine Crêpes-Bude.

Am kommenden Samstag wird der Marktmeister ab 10 Uhr 50-Cent-Rabattgutscheine an Kinder in der Fußgängerzone verteilen. Diese Aktion ist neu und Axel Paul hofft, viele verschenken zu können. Die Rabattkarten sind von Freitag bis Sonntag gültig, nicht am Familientag.

Als Folge der Amokfahrt beim Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz im Jahr 2016 wurden die Sicherheitsauflagen für größere Veranstaltungen deutlich erhöht, so auch für die Kirmes in Wülfrath. „Wir haben alles mit dem Ordnungsamt abgeklärt“, versichert Axel Paul. Am einfachsten ist dies an der Danziger Straße zu gewährleisten. Die Einfahrt wird von dem Fahrgeschäft Big Wave versperrt. An der Wilhelmstraße wird eine doppelte Reihe Baken aufgestellt, da ein Lkw dort einen rechten Winkel fahren müsste, um das Kirmesgelände zu erreichen. „Das ist mit Tempo nicht möglich“, sagt Axel Paul. Die Mozartstraße Richtung Rathaus wird zur Sackgasse, die auch ausgeschildert werden soll. Die Einfahrt in Höhe der Polizeiwache wird von einem 40-Tonner versperrt.