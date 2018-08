Wenn Kanalhaie an der Haustür massiv zur Auftragserteilung drängen oder gar drohen, sollte die Polizei gerufen werden. Adelberger rät: „Halten Sie dafür die Kontaktdaten der Kanalfirma bereit und schildern Sie den Vorgang in allen Einzelheiten. Lassen Sie sich nicht von Kanalhaien beeindrucken oder überreden. Keine seriöse Firma wird Sie unter Druck setzen oder drängeln, damit Sie ein Angebot unterzeichnen und schnell ein Vertragsverhältnis eingehen.“ Seriöse Firmen würden die Zeit geben, die für die Vertragsentscheidung benötigt wird.

Wer darf prüfen? „Auch wenn Schnäppchenpreise locken und Sie in einem Wasserschutzgebiet wohnen: Nur Prüfungen von Sachkundigen erfüllen die gesetzlichen Anforderungen und werden von den zuständigen Behörden der Stadt oder Gemeinde anerkannt. Einen geeigneten Betrieb mit sachkundigem Personal in Ihrer Nähe finden Sie auf dieser Liste“, sagt der Verbraucherberater.

Kanalhaie werden Rohrsanierer genannt, die vor allem ältere Menschen mit Täuschung, Druck und Behauptungen zu einem Auftrag drängen. Sie überrumpeln arglose Hauseigentümer an der Haustür oder rufen wahllos an. Dabei lügen sie mitunter zur geltenden Gesetzeslage und behaupten, alle Hauseigentümer müssten eine Zustands- und Funktionsprüfung machen, weil das Haus angeblich im Wasserschutzgebiet liege.

Velbert. „Kanalhaie sind nicht etwa Tiere, die ihr Unwesen im Kanal treibe, sondern Überrumpelungsversuche von realen Menschen an Haustüre und Telefon“, sagt Andreas Adelberger von der Verbraucherzentrale in Velbert. Erst Anfang der vergangenen Woche hatten die Technischen Betriebe Velbert aus gegebenem Anlass vor solch unseriösen Türgeschäften gewarnt.

Eigentümer, die in den eigenen vier Wänden mit ungutem Gefühl ihre Unterschrift unter einen Prüf- oder Sanierungsauftrag gesetzt haben, können Schlimmeres oft verhindern, indem sie den Vertrag binnen 14 Tagen ab Vertragsschluss schriftlich widerrufen – am besten per Einschreiben mit Rückschein. Unseriöse Firmen werden versuchen, den Auftrag noch vor Ablauf der Widerrufsfrist auszuführen. Ihr Widerrufsrecht erlischt allerdings erst bei vollständiger Erbringung der Leistung. Das heißt, solange die Arbeiten noch nicht fertiggestellt sind, bleibt der Widerruf innerhalb der Widerrufsfrist möglich. „Sie müssen dann zwar Wertersatz für die bisherige Arbeit leisten, Ihnen bleibt dadurch aber ein stark überteuerter Gesamtpreis erspart“, erklärt Andreas Adelberger.

Auch ein Schreiben der Verbraucherschützer kann helfen

Nützliche Informationen zum Thema Haus- und Grundstücksentwässerung erhalten Ratsuchende auf einer speziellen Internetseite der Verbraucherzentrale NRW zum Thema. Bei Rechtsproblemen mit Kanalhaien hilft die Verbraucherzentrale vor Ort mit persönlicher Rechtsberatung und -vertretung (Brief der Verbraucherzentrale an die unseriöse Firma) weiter.

