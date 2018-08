Zum Auftakt des 80. Schützenfestes wird am Samstag um die Königswürde geschossen.

Wülfrath. Wer wird Nachfolger von König Karsten Rebien? Am Samstag, 25. August, wird mit dem Königsschießen auf der Vereinssportanlage des Schützenvereins Am Höfchen das 89. Schützen- und Volksfest in der Kalkstadt eingeläutet. Bereits um 12 Uhr beginnt das Schießen auf die Ehrenscheiben für die Mitglieder der Schützenklasse. Nach dem gemeinsamen Mittagessen geht es ab 14 Uhr um Pfänderehren für die Schützenklasse und mit dem Schießen auf den Königsvogel wird der neue König oder die neue Königin des Vereins ermittelt.

Der Krönungsball wird am 8. September gefeiert

In einem feierlichen Krönungszeremoniell am Samstag, 8. September, im Paul-Ludowigs-Haus in Rohdenhaus wird die neue Majestät und der neue Prinz, der bereits am 10. Juli ermittelt worden ist, in Amt und Würden eingesetzt. Zu diesem Krönungsball lädt der Schützenverein Wülfrath die Bürgerinnen und Bürger herzlich ein. Die Musikband Albatros sorgt dann für gute Stimmung. Der Eintritt zum Krönungsball ist frei.

Wülfrather Schützen nehmen an Deutschen Meisterschaften teil

Auch bei den Deutschen Meisterschaften der Sportschützen legen mit Marco Rebien bei den Junioren und Frank Lax (Seniorenklasse) zwei Mitglieder des Schützenvereins an. Marco Rebien hat sich gleich in zwei Disziplinen qualifiziert, im Kleinkaliber-Liegendkampf und mit dem Kleinkaliber-Sportgewehr dreimal 20 Schuss vertritt er die Wülfrather Farben von 25. bis 28. August auf der Olympia-Sportanlage in München. Frank Lax hat sich für die Meisterschaften im Kleinkaliber- Liegendkampf durchgekämpft.

Dass die Schützen neben der Marco kann deshalb als amtierender Prinz und Begleitperson von Vater und König Karsten beim Königsschießen nicht anwesend sein. Im weiteren Feld der erfolgreichen Sportler haben sich in der Seniorenklasse Gerald Overbeck, Frank Lax und Manfred Niederheide für die Deutschen Meisterschaften Kleinkaliber Auflage in Hannover qualifiziert und starten dort vom 4. bis 7. Oktober. HBA

