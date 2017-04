Wer fährt mit ins Schloss mit eigener Achterbahn?

Der Nevigeser TV bietet für Acht- bis 15-Jährige eine einwöchige Freizeit in den Herbstferien an.

Neviges. Auch in den Herbstferien bietet der Nevigeser Turnverein (NTV) wieder eine Reise für seine Vereinsjugend mit dem Ziel Schloss Dankern an. Bereits zum 22. Mal können 48 Mädchen und Jungen im Alter zwischen acht und 15 Jahren in das niedersächsische Örtchen Haren an der Ems, unweit der deutsch-niederländischen Grenze ihre Freizeit verbringen. Dort werden jeweils sechs NTV-Kids mit mindestens einem Betreuer wie eine kleine Familie in einem der gemütlichen Waldhäuser wohnen. Vom 20. bis zum 27. Oktober genießen sie das umfangreiche Freizeitangebot des großen Ferienparks.

Anmeldungen sind nur am Samstag, 6. Mai, möglich

Zwei riesige Spielhallen, ein Hallenschwimmbad, ein Hochseilgarten, viele Spielplätze und Rutschen sowie eine Achterbahn, als ganz neue Attraktion, werden wieder reichlich Abwechslung bieten. Zusätzlich gibt es natürlich auch noch eigene Programmpunkte der NTV-Crew, die aber nicht schon im Voraus verraten werden sollen. Für alle, die in den Herbstferien mitreisen wollen, heißt es wieder „aufgepasst“! Nur am Samstag, 6. Mai, von 9 bis 10 Uhr, können sich NTV-Kinder für die Vereinsreise ins Schloss mit eigener Achterbahn verbindlich anmelden. Im NTV-Geschäftszimmer, Im Koven 4, werden die Anmeldungen persönlich entgegengenommen. Pro Anmelder können maximal zwei Plätze für jeweils 170 Euro gebucht werden. Weitere Informationen zum Freizeitpark finden sich im Internet. Spezielle Auskünfte zur Freizeit gibt NTV-Jugendwartin Maike Brummelman unter der Telefonnummer 0234/524 94 99 oder per E-Mail. Anmeldeformulare gibt es auch im Download-Bereich der Vereins-Homepage. HBA

nevigesertv.de maike.brummelman@nevigesertv.de

Anzeige