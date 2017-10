Am Weltkindertag öffnete das Kinder- und Jugendhaus seine Pforten für ein buntes Fest. Spielen, Toben und künstlerische Aktivitäten standen ebenso auf dem Programm wie das Thema Kinderrechte.

Wülfrath. „Kindern eine Stimme geben“ – so lautete das Motto des Weltkindertages, der am vergangenen Samstag auch in Wülfrath stattfand. Anlässlich dieses Tages wurde ein buntes Kinder- und Familienfest in den Räumlichkeiten des Kinder- und Jugendhauses an der Schulstraße veranstaltet. Die Kinder sollten im Mittelpunkt stehen, schließlich dreht sich an diesem besonderen Tag alles um sie. Veranstalter und Organisator war die Abteilung Kinder- und Jugendförderung der Stadt Wülfrath.

Das Fest drehte sich um das Thema Kinderrechte. In einer Mitmach-Ausstellung konnten sich die Kleinen über ihre Rechte informieren. Wülfrather Kindertagesstätten, Vereine, Verbände, Initiativen und Einrichtungen organisierten gemeinsam Spiele und Mitmachaktionen für die Kleinen. Sie konnten nach Herzenslust basteln, toben und spielen. An einem Tisch konnten die kleinen Besucher Fanghüte aus Perlen und Bechern herstellen, an einem anderen der Kreativität mit Pinsel und Farbe freien Lauf lassen. Im nächsten Raum wartete eine riesige Version des Klassikers „Vier gewinnt“. Wer müde vom ganzen Spielen und Toben war, der konnte im Ruheraum neue Kraft schöpfen. Für Energie sorgten auch viele Leckereien, darunter frische Waffeln und Popcorn.

Quiz fragte: Wer darf was in welchem Alter schon tun?

Bei dem Fest sollte es aber nicht nur um Spiel, Spaß und Unterhaltung gehen, sondern es sollte vor allem auch einen Rahmen darstellen, in dem sich Kinder und auch Erwachsene informieren können. Speziell um ein wichtiges Thema drehte sich die Veranstaltung: Kinderrechte. So konnten sich die Kleinen darüber informieren, was sie eigentlich in ihrem Alter schon dürfen und was nicht. „Du hast ein Recht auf Schutz vor Gewalt“ stand in großen Buchstaben auf einem bunten Plakat im Flur. „Das ist doch eigentlich logisch“, kommentiert die siebenjährige Lisa das Plakat. „Dafür gibt es doch unsere Eltern, die passen auf uns auf, oder nicht?“

Beliebt war das Quiz, bei dem die Kinder erraten sollten, ab wie viel Jahren sie bestimmte Dinge tun dürfen. Danach wurde aufgelöst – und gestaunt. Wer hätte vorher gewusst, dass es Jugendlichen ab 17 Jahren erlaubt ist, ein Haustier zu kaufen? Die Entscheidung, was man anzieht, kommt völlig ohne Altersbeschränkung aus. Auch alleine Zuhause bleiben, ist gesetzlich in jedem Alter erlaubt, sofern die Eltern das in Ordnung finden. In die Disco darf man schon ab 16 Jahren, allerdings nur bis Mitternacht. Kaum ein Teilnehmer konnte alle Fragen richtig beantworten.

Der Weltkindertag ist eine Aktion von Unicef Deutschland und dem Deutschen Kinderhilfswerk, die an diesem Tag dazu aufrufen, mehr Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Kinder sollen in ihrem direkten Umfeld, sprich: in der Kita oder Schule und Zuhause, aber auch auf Städte-, Landes- und Bundesebene, die Möglichkeit haben, sich mit ihren Ideen und Meinungen einzubringen. Die Schirmherrschaft für diesen Tag übernimmt die Bundesfamilienministerin. Im vergangenen Jahr lautete das Motto übrigens „Kindern ein Zuhause geben“.

Das Kinder- und Jugendhaus war gut gefüllt. Sowohl Groß, als auch Klein gehen Kinderrechte etwas an. Der Weltkindertag wird im nächsten Jahr wieder gefeiert. Möglicherweise wird Wülfrath auch dann ein buntes Fest veranstalten, um zu zeigen: Kinder müssen mitreden dürfen.