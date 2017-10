Inhaber Wolfgang Tenner (71) hört aus Altersgründen auf.

Wülfrath. „Die Reaktionen der Stammkundschaft reichten von Rührung bis hin zu Entsetzen.“ Wolfgang Tenner, Inhaber des Schuhgeschäfts Sinemus an der Wilhelmstraße 110, wird Ende des Jahres schließen. Das bestätigte der 71-Jährige gestern im Gespräch mit der WZ. „Machen sie doch weiter“, war ein Satz, den Wolfgang Tenner nun häufiger hört. Er bleibt aber bei seiner Entscheidung. Damit gibt es in der Fußgängerzone erneut einen Leerstand an zentraler Stelle.

„Das Online-Geschäft hat uns nicht geschadet, das sind nicht unsere Kunden.“

Wolfgang Tenner, Inhaber des Schuhgeschäfts Sinemus

„Wir schließen nicht, weil der Umsatz nicht stimmt, sondern aus Altersgründen“, so der Geschäftsmann weiter. Der Umsatz sei in Ordnung gewesen, man habe viel Stammkundschaft. „Das Online-Geschäft hat uns nicht geschadet, das sind nicht unsere Kunden“, versicherte der 71-Jährige, der sein Geschäftsprinzip mit persönlichem Einsatz und Kontakt zu den Kunden beschreibt. Seine beiden Mitarbeiterinnen sind seit mehr als 30 Jahren bei ihm beschäftigt.

Einen Nachfolger hat Wolfgang Tenner dennoch nicht gefunden. „Es gibt kaum junge Leute, die in die Selbstständigkeit wechseln möchten“, so seine Erfahrung. Weder über die Genossenschaft noch über den Einkaufsverband war bisher ein Interessent zu finden.

Die Schaufenster sind inzwischen mit gelben Folien abgedeckt, die auf den beginnenden Räumungsverkauf hinweisen. „Wir haben natürlich aktuelle Herbstmode im Angebot“, versichert der Geschäftsmann. Diese werde um 20 Prozent preisreduziert. Bei einzelnen Schuhen gibt es bis zu 70 Prozent, sagte Wolfgang Tenner. Der Räumungsverkauf soll spätestens am Donnerstag beginnen und bis zum Ende des Jahres andauern. Gestern war Sinemus geschlossen, weil die Vorbereitungen für den Ausverkauf auf Hochtouren laufen.

Sinemus hatte am 3. November 1968 ein Schuhgeschäft in Wülfrath eröffnet, zunächst an der Wiedenhofer Straße. 1985 erfolgte der Umzug an den heutigen Standort. Das 1922 in Mettmann gegründete Stammhaus in der Kleinen Mühlenstraße soll weiter betrieben werden. Dieses hatte Otto Sinemus, der Großvater von Wolfgang Tenner, ins Leben gerufen.