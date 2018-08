Über breite Wege, fehlende Bänke und Baumfällungen mokierten sich Nevigeser jetzt bei der Info-Aktion „SPD vor Ort“.

Neviges. „Die Bürger wollen solche breiten Wege nicht“, fasste der SPD-Fraktionsvorsitzende Rainer Hübinger das Ergebnis von „SPD vor Ort“ zusammen. Fast eine Stunde lang gab es am Reiger Weg unweit des Domizils in der Nachmittagshitze heiße Diskussionen rund um den Nevigeser Wald. Zahlreiche Bürger schimpften über die zu breiten „Wanderautobahnen“, über Baumentnahmen und fehlende Bänke.

„Es gibt einen Grund, warum die Wege in Neviges so breit sind“, begann Sven Lindemann, Vorstand der Technischen Betriebe Velbert, seine Ausführungen zu den unpopulären Veränderungen. „Hier vorne am Reiger Weg wurde die Verbreiterung durch das Domizil angeregt, denken sie nur an das Thema Rollator.“

„Wenn wir mit unseren Gerätschaften in den Wald müssen, wollen wir dabei nicht durch die Siedlungen fahren.“

Sven Lindemann, Vorstand der Technischen Betriebe Velbert

Daneben machte der TBV-Chef auf eine andere Notwendigkeit aufmerksam: „Die Schachtbauwerke des Kanals im Kannebachtal müssen angefahren werden können, es läuft zu wenig Flüssigkeit da durch, es fließt nicht ab. Ratten im Wald sind zwar kein Thema, aber die Geruchsbelästigung schon. Deshalb müssen große Spülfahrzeuge in den Wald fahren.“

Daneben teilte er mit, dass man mit dem Wegebau jetzt weitgehend durch sei. Förster Peter Tunecke machte auf die Multifunktionalität dieser Wege aufmerksam: „Die sind zum Wandern da, zum Radfahren und neuerdings darf auf festen Wegen auch geritten werden. Auf Antrag der SPD haben wir auch Rettungspunkte eingerichtet, aber Rettungswagen und Feuerwehr müssen auch dahin kommen.“

Darüber hinaus erinnerte der studierte Forstwirt an Stürme wie Kyrill und andere, weshalb das Holz aus dem Wald gebracht werden muss. „Wenn wir mit unseren Gerätschaften in den Wald müssen, wollen wir dabei nicht durch die Siedlungen fahren.“ Dabei können die Forstarbeiter nicht bei jeder Witterung tätig werden, mal ist es zu nass, dann wieder zu trocken.

Der Förster kündigte an, dass man aufgrund der Trockenheit künftig permanent etwas fällen wird müssen. Bei dem anfallenden Holz handelt es sich um einen wertvollen Rohstoff, mit dem ein Teil der Kosten zurückkommt. Starke Bäume sollen in ihrem Wuchs gefördert werden, weshalb Bedränger entnommen werden.

Strukturierter Mischwald, der sich ans Klima anpasst, ist gewünscht

Dabei hat der städtische Förster den Klimawandel im Blick: „Wir wollen einen strukturreichen Mischwald erhalten, der sich an das Klima anpasst. Die Waldbrandgefahr wird zunehmen. Der Landesfeuerwehrverband klagte jetzt, dass die Wehren schlecht in die Wälder reinkommen, weil keine Erschließung vorhanden ist.“

Die Möglichkeit, dass ein brennender Wald auf die angrenzenden Hausgrundstücke übergreifen könnte, zog ein Anwohner der Emil-Schniewind-Straße in Betracht: „Der Wald kommt immer näher an die Häuser.“ So richtig zufrieden gingen die Verwaltungsvertreter, Bürger und SPD-Poltiker nicht auseinander: „Die Verwaltung macht ihr Ding, die Bürger werden nicht angehört“, mokierte Rats- und Bezirksausschussmitglied Brigitte Djuric die Veränderungen im Wald. „Man muss Kompromisse machen, das sehe ich nicht hier.“