Der Geschäftsführer der IG Metall Velbert nimmt Arbeitgeber in die Pflicht.

Velbert/Wülfrath. Während die einen im Schwimmbad ihre Freizeit genießen, stöhnen und schwitzen die anderen am Arbeitsplatz. Alle Jahre wieder stellt sich die Frage: Wie heiß darf es am Arbeitsplatz eigentlich werden? Wann ist der Arbeitgeber verpflichtet, Gegenmaßnahmen einzuleiten? „Derzeit bekommen wir sehr viele Anfragen zum Thema Hitze am Arbeitsplatz“, sagt Hakan Civelek, Geschäftsführer der IG Metall in Velbert. Ein schlechtes Raumklima belaste die Gesundheit. Hohe Temperaturen am Arbeitsplatz führen oft zu Flüssigkeitsverlust, Herz- und Kreislaufproblemen, Müdigkeit und Übelkeit.

Die Gewerkschaft sieht die Arbeitgeber in der Pflicht, für ein angenehmes Raumklima zu sorgen: „In erster Linie sind die Arbeitgeber gefragt, passende Hitzeschutzmaßnahmen in den Betrieben einzuleiten. Die Beschäftigten müssen vor gesundheitsschädlichen Temperaturen geschützt werden. Die Arbeitsstättenverordnung gibt hierfür klare Richtlinien vor. Schließlich sollte auch der Arbeitgeber ein Interesse an angenehmen Arbeitstemperaturen haben, denn das wirkt sich auch positiv auf die Motivation und Leistungsbereitschaft der Beschäftigten aus“, so Civelek. Welche Temperaturen am Arbeitsplatz zulässig sind, ist in der Arbeitsstättenverordnung geregelt. Grundsätzlich sollte die Temperatur 26 Grad nicht überschreiten. Steigt die Innentemperatur auf mehr als 26 Grad, obwohl die Außentemperatur unter 26 Grad liegt, muss der Arbeitgeber mit geeigneten Hitzeschutzmaßnahmen, zum Beispiel Jalousien, Markisen oder Sonnenschutzverglasung, gegensteuern.

Bei Temperaturen über 35 Grad ist ein Raum nicht mehr nutzbar

Wenn auch die Außentemperatur mehr als 26 Grad erreicht hat, sieht der Gesetzgeber ein Mehrstufenmodell vor. Ab 26 Grad sollte und ab 30 Grad muss der Arbeitgeber wirksame Maßnahmen gegen die Sommerhitze einleiten, beispielsweise durch Nachtauskühlung und Getränkeversorgung. Steigt die Raumtemperatur auf mehr als 35 Grad, ist der Arbeitsplatz ohne Maßnahmen wie Luftduschen, Entwärmungsphasen nicht mehr nutzbar.

„Wenn sich ein Arbeitgeber nicht an die gesetzlichen Bestimmungen hält, sollten sich die Beschäftigten zügig an den örtlichen Betriebsrat wenden. Der kann mit dem Arbeitgeber wirksame Maßnahmen vereinbaren“, sagt Civelek. „Wenn es im Betrieb noch keinen Betriebsrat gibt, unterstützen wir die Beschäftigten gerne bei der Gründung. Wir beraten die Beschäftigten auch zum Thema Hitzeschutz bei uns in der Geschäftsstelle an der Oststraße 48“, schließt Civelek. HBA