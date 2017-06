Neue Touren verbinden Kultur, regionale Geschichte, Anekdötchen und Kulinarisches.

Kreis Mettmann. Die Premiere war schon ein Erfolg, doch einmalig soll der nicht bleiben: Die beiden Vesper-Wandertouren durch die Region, verbunden mit viel Wissenswertem und der Einkehr bei hiesigen Gastronomen kam bei den Bürgern gut an – „Aufgrund der großen Resonanz auf die beiden Touren im Mai, während der Neanderland-Wanderwochen, werden diese Touren nun wiederholt“, verkündet André Saar, Stadtmarketing Heiligenhaus.

Geklärt wird zum Beispiel, woher das Naherholungsgebiet Abtsküche seinen Namen hat, oder was es mit der Hubertuskapelle auf sich hat. Außerdem lernt man Näheres zur Industrie, den historischen Gebäuden, reizvollen Fachwerkhäusern, schönen Nischen und unzähligen Details kennen. „Das Besondere an den Wanderungen ist auch, dass zwischendurch zur Stärkung in mindestens drei gastronomischen Lokalitäten eingekehrt wird“, so Saar. Die Einkehr der beiden etwa sechs Kilometer langen Strecken ist in der Teilnahmegebühr in Höhe von 15 Euro pro Person enthalten, schließlich ist der Stadtmarketing-Arbeitskreis „Gastronomie“ Initiator.

Aber auch dieses Mal widmet sich jede Tour wieder einem bestimmten Thema: Die Tour am Samstag, 10. Juni, steht unter dem Motto „Wandern – Vesper – Kulturgeschichte“. Um 15 Uhr geht es für die Gruppe vom Basildonplatz (Treffpunkt Bushaltestelle) über die Hauptstraße zum Kirchplatz. Mit leckerem Eis gestärkt, verläuft die Route am neuen Campus vorbei in das Naturschutzgebiet Vogelsangbachtal, wo sie das „Zwönitzer Eck“ passiert und vom Waldmuseum zum Abtskücher Teich führt.

Die Tourleiter haben schon einige lokale Geheimnisse gelüftet

Dort wartet die Einkehr zu einem Kaffee- und Kuchen-Gedeck. „Danach wird vorbei am Museum Abtsküche und Feuerwehrmuseum zum Panoramaweg gewandert und auf diesem bis zur stärkenden Suppe in der Nähe des ehemaligen Bahnhofs“, verrät Saar. „Über die erste Waggonbrücke Deutschlands geht es dann zurück in die Innenstadt zu einer letzten Einkehr in der Gastronomie.“

Geleitet werden die Touren von Sabrina Grone und Sven Polkläser, die eine Menge zu erzählen haben. Sven Polkläser ist im Geschichtsverein aktiv und konnte schon so einige Geheimnisse der lokalen Historie ergründen. Zum Beispiel dieses: Gemeinsam mit Helmut Grau löste er das Rätsel um „Schloss Hetterscheidt“. Mit dem etwas ernüchternden Ergebnis, dass im Abtskücher Teich eben nicht – wie es die gern erzählte Sage will – ein Schloss versunken ist.