Vorbereitung auf die Wahl beginnt

Gestern wurden für die Landtagswahl am 14. Mai die ersten Briefwahlunterlagen per Post verschickt.

Velbert. Das Projektteam Wahlen der Stadtverwaltung weist darauf hin, dass in den nächsten Tagen allen 60 197 Wahlberechtigten die Benachrichtigungskarten für die Landtagswahl am 14. Mai zugegangen sein müssen. Es bittet alle Personen, die meinen wahlberechtigt zu sein und die bis 23. April keine Wahlkarte erhalten haben, sich umgehend unter Telefon 02051/26 24 52 oder -25 67 zu melden. Nur dann könne die Wahlberechtigung geprüft werden.

Selbstverständlich kann bei der Landtagswahl, wie bei allen Wahlen das Wahlrecht im Wahllokal auch ohne die Vorlage der Wahlbenachrichtigungskarte ausgeübt werden. In diesen Fällen müssen sich die Wahlberechtigten mit ihrem Personalausweis oder Reisepass ausweisen.

Das Projektteam Wahlen hat gestern bereits die ersten 30 Briefwahlunterlagen übersendet. Die Briefe werden nicht nur innerhalb des Stadtgebietes versandt, sondern auch an Urlaubsorte in vielen Ländern, wie beispielsweise Kanada, Australien, Spanien oder Südafrika. Mit dem auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung aufgedruckten Antragsformular können die Velberter Bürger Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragen.

Die Anträge können aber auch mündlich, aber nicht fernmündlich, gestellt werden oder im Internet. Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss eine schriftliche Vollmacht vorlegen. Das Wahlteam bittet besonders zu beachten, dass am Freitag, 12. Mai nach 12 Uhr und bis 18 Uhr Briefwahlunterlagen nur noch im Servicebüro im Rathaus an der Thomasstraße 1 beantragt werden können. Danach kann bis zum Wahltag, 15 Uhr der Antrag nur noch im Falle attestierter plötzlicher Erkrankung gestellt werden.

Unterlagen können beantragt und auch gleich mitgenommen werden

Für eilige Fälle bietet das Projektteam Wahlen ab Dienstag, 18. April, einen besonderen Service an: Die Briefwahlunterlagen können persönlich in den Servicebüros des Rathauses im Stadtgebiet, damit auch donnerstags an der Elberfelder Straße in Neviges nicht nur beantragt, sondern – ebenfalls nur persönlich – auch gleich mitgenommen werden. In sehr dringenden Fällen kann dort auch direkt per Briefwahl gewählt werden, allerdings sollte dann etwas Zeit eingeplant werden, da in Spitzenzeiten mit Wartezeit gerechnet werden muss. Die Wahlbenachrichtigung sollte mitgebracht werden. Es besteht zudem eine Ausweispflicht.

