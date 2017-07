Die neue Wehrleitung der Feuerwehr wurde umgehend zur Straße Zur Loev gerufen.

Wülfrath. Der Stadtrat hat vergangenen Dienstag die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr wieder komplettiert. Sven Salomon (39) und Christian Dohle (39) wurden zu Stellvertretern von Stadtbrandmeister Guido Großmann ernannt. Die Stellvertreter-Position war formell seit Anfang Dezember 2016 vakant, nachdem Matthias Mausbach Bürgermeisterin Claudia Panke um seine Entlassung gebeten hatte.

Seit dem 1. Juli ist der Wülfrather Mausbach (38) neuer Leiter der Abteilung Feuerschutz- und Rettungswesen der Nachbarstadt Mettmann, wenige Tage darauf wurde er zum Stadtbrandamtsrat befördert, ist nun der Chef von 52 Hauptamtlichen im Feuerschutz und Rettungswesen. Stadtbrandinspektor Sven Salomon ist als Ehrenbeamter für die nächsten sechs Jahre stellvertretender Wehrleiter. Er war zuvor Bereichsleiter und ist seit 27 Jahren Feuerwehrmann. Er war schon länger Teil der erweiterten Führung.

Brandinspektor Christian Dohle war bisher stellvertretender Leiter des Zuges 2 und ist seit 25 Jahren bei der Feuerwehr. Er wurde als Ehrenbeamter für die die kommenden zwei Jahre zum kommissarischen Stellvertreter ernannt. Verwaltungschefin Panke geht aber davon aus, dass das „kommissarisch“ nach noch erfolgreich zu absolvierenden Lehrgängen demnächst gestrichen werden kann.

Der Rauchmelder in einer Wohnung wurde ausgelöst

Die „Neuen“ hielten ihre Ernennungsurkunden kaum in Händen, da ertönten die Sirenen. „Das ist keine Übung“, sagte die Bürgermeisterin in die Runde. Und schon machten sich die Blauröcke auf den Weg Zur Loev. Dort hatte am späten Nachmittag in einer Wohnung ein Rauchmelder ausgelöst. Die Drehleiter und Löschfahrzeuge wurden auf der gesperrten Einbahnstraße in Stellung gebracht. Aber alle Erkundungsmaßnahmen blieben ohne Feststellung eines Brandes. Die 16 Einsatzkräfte rückten mit ihren fünf Fahrzeugen wieder ab zur Wache. HBA

