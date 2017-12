Die Mutter (40) fuhr in Schlangenlinien und war innerorts mit mehr als Tempo 100 unterwegs.

Neviges. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer informierte am Donnerstag, gegen 21.45 Uhr, die Polizei darüber, dass gerade ein gelber Ford Fiesta mit Düsseldorfer Kennzeichen auf der A 535 offensichtlich von einer Betrunkenen in Richtung Velbert gesteuert werde. Das Auto fahre genau mittig der beiden Fahrspuren und dabei immer wieder in deutlichen Schlangenlinien. An der Anschlussstelle Wülfrath/Neviges verließ der Fiesta die Autobahn, um dann weiter mit deutlicher Fahrunsicherheit über die Asbrucher Straße und den Dillenberger Weg ins Stadtgebiet von Neviges zu fahren.

Der Zeuge verfolgte die gefährliche Fahrt des Fords und gab dabei immer wieder genaue Standortmeldungen an die Polizei. Dabei berichtete er auch davon, dass der Fiesta zeitweise mit weit mehr als 100 Stundenkilometern auf innerörtlichen Straßen unterwegs war, bevor er schließlich von Polizeibeamten auf der Siebeneicker Straße gestoppt und kontrolliert werden konnte. Dabei bestätigte sich schnell der Verdacht, dass die 40-jährige Fahrerin deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille.

Daraufhin wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die Düsseldorferin eingeleitet. Eine Blutprobe wurde durchgeführt. Den Führerschein der Beschuldigten beschlagnahmten die Beamten, da die 40-Jährige gegen eine Sicherstellung der Fahrerlaubnis ausdrücklich Widerspruch einlegte.

Weil die Frau, bei der sehr gefährlichen Trunkenheitsfahrt unverantwortlicherweise den eigenen, erst sechs Jahre alten Sohn auf der Rücksitzbank dabei hatte, informierten die Polizeibeamten zusätzlich noch das zuständige Jugendamt. HBA