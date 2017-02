VHS bietet bald 21 Integrationskurse an

Die Bildungseinrichtung hat sich stark mit der Nachfrage gewandelt und umorganisiert.

Velbert. Direktor Rüdiger Henseling bekommt in diesen Tagen immer wieder Anfragen von anderen Volkshochschulen, die wissen wollen: Wie macht ihr das? Gemeint ist die umfangreiche Arbeit mit Flüchtlingen. Der Leiter antwortet dann: „Die Volkshochschule muss an ihrer internen Struktur arbeiten.“ An der Velberter VHS laufen derzeit 17 Integrationskurse parallel, zum März soll die Zahl auf 21 steigen. Dann gibt es sogar ein Angebot für Flüchtlinge, deren Integrationskurse nicht vom Staat gefördert wird, etwa weil sie aus Ländern kommen, die als „sicher“ eingestuft werden.

Reden, Autofahren, Philosophieren – das Jahresthema heißt Freiheit

Die Vermehrung der Integrationskurse sei laut Henseling allein durch eine Umorganisation gelungen, mit minimalem zusätzlichen Personalaufwand. Lediglich eine sozialpädagogische Begleitung ist für zwei Jahre befristet zum Team der VHS gestoßen.

Henseling kann Kursteilnehmer beruhigen, die möglicherweise um ihr bestehendes Angebot fürchten. „Es ist deswegen nichts weggefallen, wir haben nur mit dem Besen durchgefegt“, sagt er. So produziere man mittlerweile weniger Kursausfälle. Ein Beispiel: „Es gibt jetzt eben nicht mehr vier EDV-Einführungen, sondern nur noch eine.“ Die werde dann aber auch voll und falle nicht aus Mangel an Teilnehmern aus.

Das Jahresthema 2017 heißt „Freiheit“. „Wir von der VHS sind bemüht, Ihre Autonomie und Freiheit zu erhalten“, heißt es im Vorwort des Programmheftes, das unter anderem in Kindergärten, Sparkassen und Kirchengemeinden ausliegt. Die Ermächtigung zur Freiheit hat bei der VHS wie jedes Jahr viele Gesichter: In einem Wochenendseminar wird den Teilnehmern das freie Reden beigebracht, Senioren können sicheres Autofahren im Alter oder dem Umgang mit dem Computer lernen und ganz konkret um „Freiheit zwischen Sicherheit und Bedrohung“ geht es in einer zweiteiligen Vorlesungsreihe von Schloss- und Beschläge-Museumsleiter Ulrich Morgenroth.

Insgesamt 460 Kurse sind für das Jahr 2017 geplant, davon die meisten (131) im Sprachbereich. 80 Prozent der Angebote finden im Velberter Stadtgebiet statt, der Rest in Heligenhaus. 2016 ließen sich 4739 Teilnehmer anlocken. Sie sorgten mit ihren Kursbeiträgen für 60 Prozent des VHS-Budgets.

