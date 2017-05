Ein Ratgeber erläutert auf 192 Seiten darüber, was ehrenamtliche Kräfte beachten sollten.

Wülfrath/Velbert. „Wenn hierzulande sieben Personen an der Bushaltestelle warten, gründen sie erstmal einen Verein“, heißt es scherzhaft. Deutschland ist ein Land der Vereine: Es gibt mehr als 600 000, rund 190 sind in Velbert aktiv, 120 in Wülfrath und mehr als 23 Millionen Menschen engagieren sich ehrenamtlich. Zwar kann man sich heutzutage über soziale Netzwerke spontan und kurzfristig zu Aktionen zusammenfinden, ohne sich dauerhaft binden zu müssen – eine klare Organisationsform bietet jedoch einige Vorteile. Darauf macht die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen mit Sitz an der Friedrichstraße 107 in Velbert aufmerksam.

Auch der Datenschutz und das Urheberrecht werden thematisiert

Ihr Ratgeber „Vereinsrecht und Ehrenamt – Das Handbuch für alle Ehrenamtler“ klärt auf, worauf Vereine insgesamt, aber auch der Vorstand und jedes einzelne Mitglied unbedingt achten sollten. Dabei geht es um die Haftung für Schäden, die steuerliche Behandlung von Honoraren und den Umgang mit Spenden. Auch Themen wie Datenschutz oder Urheberrecht, die zum Beispiel im Zusammenhang mit der Seite eines Klubs im Internet relevant werden können, werden angesprochen.

Ausführungen zu den Rechten und Pflichten der Mitglieder

Zu vielen Bereichen bietet der Ratgeber konkrete Vorschläge für Satzungsformulierungen an. Neben klassischen vereinsrechtlichen Fragen werden die Leserinnen und Leser auch über die Rechte und Pflichten der Vereinsmitglieder informiert. Dazu gehört die Steuerpflicht ebenso wie die Absicherung bei Personen- und Sachschäden. Auch wenn es meist vorrangig darum geht, etwas Gutes zu tun: Alle Engagierten sollten über die grundlegenden Vorschriften Bescheid wissen, um Nachteile oder Schäden zu vermeiden.

Der Ratgeber hat 192 Seiten und kostet 12,90 Euro. Zu beziehen ist er über den Online-Shop, unter der Telefonnummer 0211/38 09 555, natürlich ist er auch in der Velberter Beratungsstelle der Verbraucherzentralen und im Buchhandel erhältlich. HBA

ratgeber-verbraucherzentrale.de

Anzeige