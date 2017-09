Dieter Klemps neues Werk beschäftigt sich mit Ritualen und Abläufen von Beerdigungen, aber auch mit den Friedhöfen der Stadt.

Velbert. „Kann man über das Thema Trauer und Tod mit vielen Menschen sprechen und das dann in einem Buch veröffentlichen?“ fragte Dieter Klemp. „Ein schwieriges Unterfangen, aber warum nicht“, so die fast einhellige Antwort aus dem Bekannten und Familienkreis des Velberters, der bereits über mehrere Themen geschrieben hatte, die selbstverständlich sind, die aber nicht groß hinterfragt werden. So hatte der ehemalige Ingenieur der für Hoch- und Tiefbau interessante Geschichten über die Velberter Brücken und das Wasser in der Stadt zusammengetragen.

Der Autor zeigt Rituale und wie sich Künstler damit auseinandersetzen

In dem im Selbstverlag herausgegeben Buch „Wie die Velberter mit Tod und Trauer umgehen“ hat der Autor mit vielen Menschen gesprochen, die tagtäglich mit dem Tod umgehen, etwa mit Ärzten, Polizisten, Feuerwehrmännern, Seelsorgern, Bestattern, Friedhofsgärtnern und Menschen in Trauer, die gerade einen nahen Angehörigen verloren haben. Neben Ritualen und Abläufen einer Beerdigung zeigt er, wie Velberter Künstler das Tod und Trauer in Bilder und Skulpturen umsetzen.

Klemp weiß bei einem einem Rundgang über alle Friedhöfe der Stadt interessante Fakten und die oder andere Anekdote zu berichten. So hat der katholische Friedhof St. Antonius auf Tönisheide nur 600 Gräber, der benachbarte evangelische Friedhof weist 2486 Grabstellen. Die erste Beerdigung erfolgte am 7. Januar 1894. „Ein Friedhof ist für die Lebenden, nicht für die Toten, sondern nur deren Ruhe. So die Auffassung des Friedhofsgärtners Wilbert Hager, der sich an einen Vorfall in den 1970er jahren erinnert: Beim Herablassen eines Sarges fiel einem Sargträger der Zylinder vom Kopf in offene Grab und kam unter dem Sarg zu liegen. Nach der Beerdigung wurde der Sarg wieder hochgehoben und der Hut rausgeholt – der Sargträger versah seinen Dienst bis ins hohe Alter von 90 Jahren.

Tragisch endete vor 20 Jahren ein Vorfall mit einem Sargträger auf dem Friedhof an der Bahnhofstraße in Velbert. Kurz nach der Ausübung seiner Tätigkeit erlitt er einen Herzinfarkt und fiel kopfüber auf den Sarg im Grab. Anwesende leisteten Erste Hilfe bis der Rettungswagen kam. Eine Woche später fand auf dem Friedhof wieder eine Beerdigung statt – diesmal für den Sargträger.

Kaum einer weiß, dass der Friedhof der Pfarrgemeinde St. Mariä Empfängnis 1040 eine Schenkung des Grafen Friedrich Wilhelm von Wendt war, begrenzt durch die Wald- und Parklandschaft des Marienbergs. Die Friedhofskapelle wurde durch den Architekten des Mariendoms, Gottfried Böhm, entworfen und 1983 geweiht. Der Glockenturm gehörte ursprünglich zu der Kirche „Christi Auferstehung“, die im Siepen abgerissen wurde.