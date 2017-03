Velbert. Am Donnerstagabend ist ein Mann unter Drogen mit seinem Pkw auf einem Spielplatz in Birth gefahren. Der 26-jährige Velberter fuhr mit seinem Kia auf der von-Humboldt-Straße in Richtung Brehmstraße. An der Einmündung Brehmstraße verlor er wohl die Kontrolle über seinen PKW, fuhr gegen den Bordstein und dann nach rechts durch ein Gebüsch auf einem Spielplatz. Dort blieb er in einem Sandkasten stecken.

Der 26-Jährige flüchtete zunächst zu Fuß von der Unfallstelle, die Polizei konnte ihn jedoch schnell ausfindig machen. In der Atemluft des Mannes konnte Alkoholgeruch festgestellt werden, da auch der Verdacht bestand, dass er zusätzlich unter Medikamenteneinfluss stand, wurden mehrere Blutproben entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Das Unfallfahrzeug erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

