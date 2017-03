Velberter (20) bedroht Reisende mit Messer

Velbert/Essen. Ein Velberter (20) hat am Sonntag gegen 17 Uhr Reisende am Hauptbahnhof Essen mit einem Messer bedroht. Das teilte die Bundespolizei gestern mit. Ein couragierter Düsseldorfer (38) verhinderte Schlimmeres und brachte den betrunkenen Angreifer zu Fall. In einer ersten Aussage gegenüber der hinzu gerufenen Polizei gab der Täter an, seine Medikamente vergessen zu haben. Die Beamten entließen den Velberter in die Obhut seiner Mutter und leiteten eine Anzeige ein. neuk

