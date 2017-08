Ab Montag können Briefwahlunterlagen beantragt werden.

Velbert. Die Stadtverwaltung macht darauf aufmerksam, dass ab Samstag, 26. August, allen Wahlberechtigten die Wahlbenachrichtigungskarten für die Bundestagswahl am 24. September zugehen werden. Das Projektteam Wahlen bittet alle, die meinen, wahlberechtigt zu sein und die bis spätestens 3. September keine Wahlkarte erhalten haben, sich unbedingt unter Telefon 02051/262452 oder -2567 zu melden. Nur so könne die Angelegenheit geprüft werden.

Für eilige Fälle bietet das Projektteam bereits ab Montag, 21. August, den Service an, die Briefwahlunterlagen persönlich zu den allgemeinen Öffnungszeiten von montags bis freitags im Rathaus an der Thomasstraße 1, Raum U 123 (Zugang in den Rathausarkaden an der Thomasstraße, links neben der Parkhauseinfahrt), sowie donnerstags im Servicebüro Neviges, Elberfelder Straße, nicht nur zu beantragen, sondern gleich auch mitzunehmen.

Die Briefe werden auch an entlegene Urlaubsorte geschickt

In dringenden Fällen kann jeweils auch direkt per Briefwahl gewählt werden, allerdings sollte dann etwas Zeit eingeplant werden, da in Spitzenzeiten mit Wartezeiten gerechnet werden muss. Die Wahlbenachrichtigung muss mitgebracht werden. Es besteht eine Ausweispflicht.

Selbstverständlich kann das Wahlrecht im Wahllokal auch ohne die Vorlage der Wahlbenachrichtigungskarte ausgeübt werden. Die Wahlberechtigten müssen sich in diesem Fall mit ihrem Personalausweis oder Reisepass ausweisen.

Mit dem auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung aufgedruckten Antragsformular können die Bürger Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragen. Die Anträge können aber auch mündlich (jedoch nicht telefonisch) oder über den Link auf der Internetseite der Stadt Velbert gestellt werden. Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss jedoch eine schriftliche Vollmacht vorlegen.

Das Projektteam Wahlen übersendet bereits jetzt die ersten Briefwahlunterlagen. Die Briefe gehen dabei nicht nur an Anschriften innerhalb Velberts, sondern auch an weitgelegene Urlaubsorte, selbst nach Chile, Swaziland oder Australien.

Das Wahlteam bittet besonders zu beachten, dass die Wahlscheinanträge am Freitag, 22. September von 12 bis 18 Uhr nur noch im Servicebüro im Rathaus gestellt werden können. Danach ist ein Antrag nur noch im Falle einer attestierten plötzlichen Erkrankung und nur bis zum Wahltag, 15 Uhr, möglich. Für Auskünfte in Wahlangelegenheiten steht das Projektteam in Velbert-Mitte unter der Telefonnummer 02051/262452 oder -2567 zur Verfügung. HBA

