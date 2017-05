Auf einer für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen gesperrten Strecke verliert der Fahrer eines Kipplasters die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein Beifahrer wird schwer verletzt.

Velbert. Am Mittwochnachmittag ist ein Lkw auf der Nierenhofer Straße umgekippt und der Beifahrer schwer verletzt worden. Gegen 16 Uhr waren der 29-jährige Dorstener Fahrer und sein 27-jähriger Kollege aus Velbert mit dem Kipplaster aus Richtung Velbert Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung Velbert Langenberg utnerwegs. Sie hatten rund zehn Tonnen Muttererde geladen.

Obwohl die Nierenhofer Straße für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen gesperrt ist, da sie serpentinenartig bergab verläuft, hatte der 29-Jährige diese Strecke benutzt. Nach kurzer Zeit, so teilt die Polizei aus dem Kreis Mettmann mit, habe die Bremskraft des Motors sowie der herkömmlichen Bremsanlage nicht mehr ausgereicht. Um nicht in die Leitplanke zu fahren, sei der Fahrer des Kipplasters daher nach links in den Ziegeleiweg abgebogen. Dabei seit der Lkw auf die rechte Seite gekippt und in die Leitplanke sowie gegen zwei Stromkästen, welche hierdurch erheblich beschädigt wurden, gerutscht.

Während der Fahrer selbst bei dem Unfall unverletzt blieb, erlitt der Beifahrer schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Krankenwagen ins örtliche Klinikum verbracht, wo er auch bleiben musste.

Die Polizei sperrte die Fahrbahn für den Zeitraum der Bergungs- und der Aufräumarbeiten. Vertreter der Technischen Betriebe Velbert sowie der Stadtwerke Velbert erschienen vor Ort, um umgehend mit den Reparaturarbeiten zu beginnen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 32.000 Euro.

