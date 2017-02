Unfall-Bilder sollen Schüler warnen

Mit dem „Crash Kurs NRW“ will die Kreispolizei junge Autofahrer zum Nachdenken bringen.

Velbert. Junge Autofahrer sind besonders gefährdet. 14 Prozent aller Verkehrstoten waren 2015 zwischen 18 und 24 Jahre alt. Ursache für Unfälle sind häufig Alkohol- oder Drogenkonsum, zu hohe Geschwindigkeit oder das Vermeiden des Sicherheitsgurts. Der Kreis Mettmann möchte Jugendliche jetzt für das wichtige Thema sensibilisieren. Deshalb kommt am Dienstag, 7. Februar, die Präventionsveranstaltung „Crash Kurs NRW“ in die Gesamtschule Velbert, Poststraße 117.

Berichte von Rettungskräften sollen Jugendliche aufrütteln

Ab 10 Uhr hören besonders Schüler zwischen 17 und 19 Jahren, welche Auswirkungen so ein Autounfall ganz direkt auf die Betroffenen hat. So erzählt ein Mann von einem Unfall in Düsseldorf auf der Reichswaldallee, bei dem er von einem Führerschein-Neuling lebensgefährlich verletzt wurde. Dessen 18-jähriger Freund und Beifahrer starb an den Folgen des Unfalls.

Auch die Notfallseelsorger, die in solchen Fällen hinzugezogen werden, kommen zu Wort: „Ich hoffe, dass ich nie vor der Tür Deiner Eltern stehen muss!“, betonen sie immer wieder gegenüber den Jugendlichen. Auch Rettungssanitäter, Polizeibeamte und Notärzte berichten bei der rund einstündigen Veranstaltung, wie schrecklich so ein Unfall für sie ist. Fotos veranschaulichen die fürchterlichen Szenen. Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde moderieren das Gespräch.

Durch die Berichte der Betroffenen sollen die Schüler emotional erreicht werden. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sollen erkennen, dass sie sowohl als Fahrer als auch als Beifahrer entscheidenden Einfluss auf die Sicherheit im Auto haben.

Die Idee zu dem Projekt stammt aus Großbritannien. Dort sind die Unfallzahlen mit jungen Fahrern nachweisbar gesunken. Deshalb wird beim „Crash Kurs NRW“ den Teilnehmern ohne erhobenen Zeigefinger klar gemacht, wie lebensgefährlich riskantes Verhalten im Straßenverkehr ist. An der Velberter Gesamtschule werden rund 400 Schüler, auch von der Gesamtschule Heiligenhaus, sowie deren Lehrer und einige geladene Gäste erwartet.

Anzeige