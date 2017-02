Velbert. Am späten Donnerstagabend kam es gegen 23:50 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Rettungswagen, welcher zu dieser Zeit an der Voßnacker Straße in Velbert- Langenberg im Rahmen eines Einsatzes stand.



Ein bislang unbekannter Täter beschmierte die Außenwand des Rettungswagens mit Farbe (graffiti-ähnliche Symbole), während die Besatzung mit der medizinischen Versorgung eines Patienten beschäftigt war. Ein eingesetzter Rettungssanitäter wurde auf den Unbekannten aufmerksam und konnte nur noch sehen, wie dieser in Richtung Nierenhofer Straße flüchtete.



Dieser konnte wie folgt beschrieben werden:



- ca. 25- 30 Jahre alt

- jugendliches, sportliches Aussehen

- trug ein Cappy



Durch die aufgebrachte Farbe entstand an dem Fahrzeug Sachschaden. Diese konnte durch den sofortigen Einsatz eines alkoholhaltigen Desinfektionsmittels jedoch erst einmal beseitigt werden. Ob hierdurch Folgeschäden an der Spezialfolierung entstanden sind, kann derzeit noch nicht gesagt werden.



Polizei sucht Zeugen



Bisher liegen der Velberter Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung und weitere Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Velbert, Telefon: 02051-946-6110, jederzeit entgegen.

