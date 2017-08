Mettmann. In der Nacht zu Donnerstag brannten auf dem Parkplatz einer Schule an der Poststraße in Velbert-Mitte mehrere Altpapier-Container. Gegen 3:55 Uhr hatte eine Zeugin das Feuer in den Containern entdeckt und Polizei und Feuerwehr informiert.

Nach Angaben der Polizei wurden durch den Brand drei Container stark beschädigt. Ein vierter Container wurde durch die entstandene Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr schätzt den entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von mehreren hundert Euro.

Da die Brandursache bisher unbekannt ist, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter der 02051-946-6110 entgegen. red

