Der Discounter Netto will am 14. November im ehemaligen Rewe-Markt an der Bernsaustraße eröffnen. WGN sieht ihre Bemühungen von Erfolg gekrönt.

Neviges. Zu viel Leerstände in der Fußgängerzone, nach dem Aus für Rewe im März kein Supermarkt mehr für die innerstädtische Nahversorgung, nur ein Discounter und die Lidl-Filiale ist – wie berichtet – ab Freitag für vier Wochen lang für die Modernisierung geschlossen – der Nevigeser Einzelhandel kann gute Nachrichten wahrlich gebrauchen. Hier ist sie: Der Discounter Netto will am 14. November im ehemaligen Rewe-Markt an der Bernsaustraße 7-9 neu eröffnen. Das bestätigte das Unternehmen auf Anfrage der WZ.

Die Werbegemeinschaft hat persönliche Kontakte genutzt

„Am vergangenen Freitag wurd der Mietvertrag zwischen dem Düsseldorfer Vermieter und Netto unterschrieben“, sagt Helmut Wulfhorst unter Berufung auf eine sichere Quelle. Dabei handelt es sich laut dem Vize der Werbegemeinschaft Neviges (WGN) „um einen guten Freund unseres Vorsitzenden Thomas Bellers, der bei Netto nicht gerade eben fürs Postverteilen zuständig ist“. Diesem Mann mit Draht zur Chefetage hatte Bellers auch mit Fotos für den leerstehenden Markt interessiert. „Am Sonntag haben wir dann mitgeteilt bekommen, dass dieses Werben von Erfolg gekrönt wird“, sagt ein erleichterter Wulfhorst. Der WGN-Mann habe in den vergangenen Wochen einigen seiner Mitglieder sehr gut zureden müssen, damit die nicht auch noch mangels Laufkundschaft in der Fußgängerzone ihr Geschäft aufgeben. „Der Verlust von Rewe hat die Frequenz bestimmt um 75 Prozent einbrechen lassen“, schätzt Helmut Wulfhorst. Der neue Discounter nähre nun die Hoffnung, dass es ab November umsatzmäßig wieder aufwärts gehen.

Der Umbau im Markt ist schon in vollem Gange. Auch dabei ist Netto schon präsent. Für die Abbrucharbeiten hat der neue Mieter dem Unternehmer Andreas Stavropoulos Rollcontainer zum Materialtransport mit dem Firmenschriftzug zur Verfügung gestellt. „Prinzipiell soll die Verkaufsfläche (Anm. d. Red.: 1385 m2) wohl gleich groß bleiben. Aber bis alles gemäß dem neuen Filialkonzept zurückgebaut, neue Wände gezogen, renoviert und mit Regalen und Kühltheken ausgestattet ist, vergehen schon mal zwei Monate“, so Wulfhorst, der sich vor Ort hat umsehen können.

Dass die Themen Leerstände und unzureichende Nahversorgung mobilisieren, hatte am vergangenen Freitag das ungewöhnlich stark besuchte Monatstreffen des Bürgervereins Hardenberg-Neviges deutlich gemacht. Dazu hatte Vorsitzender August-Friedrich Tonscheid den städtischen Wirtschaftsförderer Wilfried Löbbert und Olaf Knauer von Velbert Marketing in der Hoffnung eingeladen, dass die Perspektiven aufzeigen können. Doch Löbbert musste erkrankt absagen und Knauer harsche Kritik, wie jahrzehntelange Untätigkeit und unprofessionelle Akquise, ins Rathaus übermitteln. „Die Vermieterseite hat zugestimmt, jetzt muss sich nur noch Netto entscheiden. Auch bei Rossmann ist man mit Interessenten im Gespräch“, bekamen die Besucher beim Bürgerverein lediglich von Knauer zu hören.

Stadtsprecher weiß bis jetzt nichts vom zweiten Discounter

„Die Filiale wird in der Tat, in Abhängigkeit vom Baufortschritt, voraussichtlich am 14. November 2017 wiedereröffnet“, ließ Stefanie Adler aus der Unternehmenskommunikation des Netto Marken-Discount gestern auf die WZ-Anfrage vom Montag mitteilen. Mit diesem Sachstand zum zweiten Discounter im Wallfahrtsort konfrontiert, zeigte sich am Vormittag Stadtsprecher Christian Frege nochüberrascht. „Nein, davon habe ich noch nichts gehört.“ Am Nachmittag bestätigte dann auch Stephanie Rulf von der Wirtschaftsförderung die gute Nachricht für Neviges.

