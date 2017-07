Die Sängerin tritt im Rahmen der Musik-Martinee in der Vorburg auf.

Neviges. Das Theater der Stadt Velbert lädt zur nächsten sommerlicher Musik-Matinee in den Innenhof der Vorburg in Neviges ein: Am kommenden Sonntag, 9. Juli, um 11 Uhr stellt sich vor der malerischen Kulisse von Schloss Hardenberg die Sängerin, Songwriterin und Produzentin Maya Fadeeva mit Musik, die unter die Haut geht, vor.

Sängerin würzt ihre Lieder nicht selten mit einer Prise Humor

Eingängige Melodien, angereichert mit unverwechselbaren Jazz- und Swing-Elementen, Anleihen aus Folklore, Blues, Soul, Electro und fein abgestimmt mit sonnigem Reggae- Sound versprechen einen unterhaltsamen und entspannten Vormittag. Die rauchige Stimme der sympathischen Sängerin verleiht jedem Song Einzigartigkeit. Maya Fadeeva lebt ihre Musik mit Leib und Seele und reichert sie an mit Klängen und Instrumenten aus verschiedenen Ländern und Kulturen. Nicht selten gewürzt mit einer ordentlichen Prise Humor. Eigenkompositionen, wie auch individuelle Interpretationen bekannter Songs gehören zum kreativen Repertoire der Wahl-Düsseldorferin.

Aufgewachsen in einer spannenden und abwechslungsreichen Umgebung, gelang es Maya, die russische Melancholie ihrer Kindheit in St. Petersburg mit den musikalisch vielfältigen Eindrücken der folgenden Zeit im pulsierenden New York in Herz und Kopf aufzunehmen und daraus einen ganz eigenen, unverwechselbaren Stil zu kreieren. Ausgerechnet durch die anarchischen Katz-und-Maus-Cartoons von „Tom & Jerry“ entdeckte sie mit gerade einmal sieben Jahren ihre Liebe für den Swing.

Wie gehabt ist auch dieses Konzert der Eintritt frei. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgt das Team des Schlossbistros Plan C mit Grill und verschiedenen sommerlichen Getränken.

Auch Künstler für August und September stehen bereits fest

Am 6. August heißt es bei der Musik-Matinee „Jazz de Luxe“ und am 3. September tritt Soleil Niklasson in Neviges auf. Nähere Informationen finden sich im neuen Spielplan, den das Theater Velbert auf Wunsch auch zusendet oder auf dem neuen, digitalen Veranstaltungskalender. HBA

www.velbert-events.de.

