Der ASV Tönisheide organisierte den „Tö-TT-Cup 2017“.

Neviges. Eine gelungene Premiere konnte der ASV Tönisheide jetzt mit seinem ersten Tischtennis-Turnier, dem sogenannten „Tö-TT-Cup ’17, feieren. Mit Spannung war die Wiederauflage eines großen, deutschlandweit ausgeschriebenen Turniers in der Nevigeser Halle Waldschlösschen von den Fans der Sportart erwartet worden.

An den drei Turniertagen standen sich in elf Leistungs- und Altersklassen die Spieler gegenüber und kämpften um die Platzierungen in Einzel- und Doppelkonkurrenzen. Das Turnier hatte für alle Spieler Einfluss auf die Quartalswerte für die Rangliste.

Zwei Velberter Spieler verweisen Regionalliga-Akteur auf Rang drei

In der Herren-A-Konkurrenz musste der an eins des Turniers gesetzte Spieler Jens Gester aus der Regionalliga West hinter den Spielern Rainer Jungbluth und Ulf Boden von Union Velbert zurückstecken, die den Titel in der Königsklasse für sich beanspruchten.

Aber auch bei den Jüngsten in der Schüler-B-Konkurrenz gab es einige spannende Spiele zu verfolgen. Hier waren vor allem Spieler des DJK Ratingen das Maß der Dinge. Ebenfalls bei den Schülern B ging der Lukas Weiss vom ASV Tönisheide an den Start. Er vertrat die wieder wachsende Schüler- und Jugendeinheit des Vereins.

Vor der Halle sowie auch im Foyer wurden die Kuchentheke, der Grillstand und ein Getränkestand gerne genutzt, um in der Sonne neue Energie zu tanken oder auf dem Spaziergang einen Snack als Stärkung mitzunehmen.

Zum ersten Mal gingen Ungeübte beim Hobby-Cup an den Start

Auch der erste Velberter Hobby-Cup wurde gut angenommen. Alle Teilnehmer waren hoch motiviert und stellten unter Beweis, dass Tischtennis auch ungeübten Spielern viel Freude bereiten kann. Carsten Leu sicherte sich nach rund zwei Stunden Spielzeit den größten Henkelpott des Wochenendes.

Die Turnierleitung freut sich jetzt auf die Ausrichtung der Kreismeisterschaften Bergisch Land im September, für welche der ASV ebenfalls den Zuschlag erhielt. Weitere Infos sind über das Internet abrufbar. HBA

www.asv-tönisheide.de

