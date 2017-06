An der Wilhelmstraße kam es in der Nacht zu einem Großeinsatz.

Wülfrath. Großeinsatz in der Nacht zu gestern für die Freiwillige Feuerwehr an der Wilhelmstraße: Gegen 3.10 Uhr wurden die Kräfte zu einem Brand in einem Wohnhaus gegenüber der Einfahrt zur Danziger Straße gerufen. Die ersten Retter sahen bereits bei der Anfahrt von der nur wenige hundert Meter entfernten Feuerwache dichten Rauch aus dem Gebäude quellen. Daraufhin wurde Stadtalarm ausgelöst, die Sirenen heulten und zusätzliche Freiwillige machten sich auf den Weg zur Wilhelmstraße.

Menschen hatten das Gebäude vor Eintreffen der Wehr verlassen

Zügig gingen die ersten Trupps vor ins verrauchte Objekt. Weil nicht klar war, ob Personen das Gebäude bereits verlassen hatten, wurde umgehend eine Menschenrettung eingeleitet. Schnell stellte sich heraus, dass keine Menschen im Gebäude waren und das Feuer in voller Ausdehnung in der Küche wütete. Die Löschmaßnahmen starteten, unterstützt durch eine Belüftung vor der Tür und abgesichert und überwacht aus der Höhe durch die Kräfte auf der Drehleiter. Mit ihr wurde eine sogenannte Anleiterbereitschaft hergestellt: So kann den Löschtrupps eine zweite Fluchtmöglichkeit sichergestellt werden, falls der zuvor gewählte Weg nicht mehr betreten werden kann. Die Ausbreitung des Feuers auf den Dachstuhl wurde verhindert. Gegen 4.15 Uhr meldete die Wehr den Brand als gelöscht.

Die Wilhelmstraße war während des Einsatzes zwischen Danziger- und Tönisheider Straße gesperrt. Experten der Kreispolizeibehörde Mettmann kamen gestern Vormittag zu dem Schluss, dass ein elektrotechnischer Defekt im Küchenbereich ursächlich für das Feuer war. Die Kriminalisten schätzen den Sachschaden auf rund 50 000 Euro. HBA

