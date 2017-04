TBW erlebt Neumitglieder-Boom

Alleine im ersten Quartal konnte der größte Wülfrather Sportverein bereits 132 Neumitglieder begrüßen. Nun gibt es insgesamt 1293 TBWler.

Wülfrath. In Zeiten, in denen viele Vereine unter Mitgliederschwund leiden, setzt der Turnerbund Wülfrath (TBW) ein Ausrufezeichen: „Wir haben im ersten Quartal 2017 einen Zuwachs um 132 Mitglieder“, berichtete TBW-Kassiererin Angie Laimann im Gespräch mit der WZ. Ihren Posten übt sie seit sieben Jahren aus. „In dieser Zeit habe ich nichts Vergleichbares erlebt“, sagte sie. Die Anträge hat Angie Laimann alle persönlich bearbeitet: „Ich war sehr überrascht, wie viel Arbeit ich auf einmal zusätzlich hatte.“ Der TBW hat mit den Neumitgliedern nach Angaben der Kassiererin aktuell die 1293 Mitglieder.

Die genauen Gründe über den Run auf die Angebote des Vereins hat der TBW nicht analysiert, „vielleicht machen wir ja eine gute Arbeit“, sagte Angie Laimann mit einem Augenzwinkern. Das Anmeldeverhalten hat sich nach den Erfahrungen der TBW-Kassiererin in den vergangenen sieben oder acht Jahren deutlich verändert. „Davor war es meist so, dass sich die Leute zu Silvester Gedanken gemacht haben, dass sie Sport treiben möchten, und dann haben sie sich bei uns angemeldet. Jetzt gibt es das so nicht mehr, Anmeldungen flattern auch nach dem Jahresanfang auf ihren Schreibtisch, diesmal reichlich. Die Erwachsenen und Kinder reagieren spontan auf Angebote, die sie wahrnehmen möchten.

„Wir müssen niemanden abweisen, wir können unsere Sportarten für alle anbieten, die Interesse haben.“

Angie Laimann, TBW-Kassiererin und seit 22 Jahren Trainerin

„Die Zugpferde sind schon Handball, Gymnastik und Turnen, besonders das Kinderturnen, das den größten Anteil hat“, berichtete Angie Laimann. Das Kinderturnen, das bereits für Nachwuchs im Krabbelalter vom TBW angeboten wird, erfreut sich nach wie vor steigender Beliebtheit. Ebenso ist Kindertanzen (ab drei Jahre) ein gerne genutztes Angebot. „Vielleicht eher für die Mütter, weil das so süß aussieht“, vermutete Angie Laimann. Den Kleinen mache es aber auch einen Riesenspaß.

Der TBW ist sportlich breit aufgestellt. Es gibt laut Angie Laimann ebenso Angebote im Breitensport, wie auch im Leistungssport. „Wir müssen niemanden abweisen, wir können unsere Sportarten für alle anbieten, die Interesse haben“, sagte Angie Laimann. Natürlich gebe es in gewissen Bereichen schon eine gewisse Anforderung, etwa bei den Handballmannschaften oder den Basketballern, will man es denn jeweils ins Team schaffen.

Ein paar Sportarten haben aber auch noch „Luft nach oben“, wie es die TBW-Kassiererin ausdrückte. Dazu gehört zum Beispiel die Leichtathletik-Abteilung. Das Sportabzeichen, das der Stadtsportbund organisiert, werde gut angenommen. Vielleicht sei dies ein Anreiz für Interessierte, beim TBW dafür zu trainieren, wünscht sich Angie Laimann. Auch die Tischtennis-Abteilung könnte noch Mitglieder gebrauchen. Aktuell sind rund 20 Aktve im Verein.

Ein Plus für den TBW sind laut Angie Laimann die Belegung der vielen Sporthallen in der Kalkstadt. Die Turnhalle Zur Fliethe wird wochentags ab 16 Uhr und an den Wochenenden von den Handballern genutzt. Die weiteren Standorte für die übrigen Sportarten sind die Hallen des Gymnasiums, der Realschule, der Lindenschule, die Halle an der Goethestraße sowie in der Ellenbeek im Familienzentrum und im Kindergarten.

Die Mitgliedschaft beim TBW kostet jährlich 105 Euro für Kinder und 150 Euro für Erwachsene. Damit ist die Teilnahme in allen Sportbereichen möglich (siehe Kasten). Wer das Angebot vorher testen möchte, kann ein kostenfreies Schnupperstündchen wahrnehmen.

