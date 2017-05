Musik, Kleinkunst, Comedy – alles ist erlaubt. Bewerbungen ab sofort.

Velbert. Die Kultur- und Veranstaltungs-GmbH Velbert (KVV) sucht talentierte Künstler, die sich am 25. Juli im Open-Stage-Rahmenprogramm der Open-Air-Kinoveranstaltung „FilmSchauPlätze NRW 2017“ auf der Bühne dem Publikum vorstellen möchten.

Vor der historischen Kulisse des Hardenberger Schlosses in Neviges wird im Innenhof der Vorburg in diesem Jahr der deutsche Spielfilm „Goethe“ gezeigt. Die „FilmSchauPlätze“ sind eine Veranstaltungsreihe der Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen bei der sich ausgesuchte Orte in NRW in ein Freiluftkino verwandeln und ein auf den jeweiligen Ort abgestimmter Film gezeigt wird. Ein hierzu passendes Rahmenprogramm bildet die Einleitung zu dem Kinoabend. Das ab 19 Uhr startende Vorprogramm bietet unter anderem Führungen durch die Kasemattengänge des Schlosses sowie eine Ausstellung zum Verlauf der kürzlich beendeten Restaurierungsmaßnahmen der Wehranlagen des Schlosses.

Die Einzelauftritte sollen maximal 20 Minuten lang sein

Für das Rahmenprogramm sucht die KVV Künstler, ob jung oder alt, die ihre Musik von Klassik bis Pop sowie Comedy- oder Kleinkunst-Auftritte live vor dem Publikum präsentieren möchten. Die Einzelauftritte sollten zwischen zehn und maximal 20 Minuten lang sein, kein großes technisches Equipment und geringen Aufbauaufwand erfordern. Maximal sechs Künstler werden in enger Folge nacheinander auftreten. Eine einfache Beschallungsanlage steht zur Verfügung. Die Auftritte finden auf einer ebenerdigen etwa zwölf Quadratmeter großen Fläche statt.

Beitragsvorschläge werden von der Kultur- und Veranstaltung-GmbH bis zum 15. Juni per E-Mail erbeten. Eine Jury wählt dann die Künstler aus und kontaktiert diese.

Das Open-Stage-Programm und das Open-Air-Kino mit der Filmvorführung finden bei freiem Eintritt statt. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgt das Schloßcafé „Plan C“.

Schauplatz der Veranstaltung ist die Vorburg Schloss Hardenberg (Innenhof). Los geht es am Dienstag, 25. Juni, um 19 Uhr. Veranstalter ist die Kultur- und Veranstaltungs-GmbH Velbert in Zusammenarbeit mit der Film und Medien-Stiftung NRW GmbH. AR

events01@kvv-velbert.de

