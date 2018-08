Die Strategie ist vom Stadtrat vorgegeben.

Wülfrath. Im WZ-Sommergespräch hat Jürgen Merrath, Vorsitzender des FDP-Ortsverbands Wülfrath, der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (GWG) vorgeworfen, eine falsche Strategie zu verfolgen. Sie plane keine Neubauten, sondern nur die Modernisierung des vorhandenen Bestandes. Das will GWG-Geschäftsführer Udo Switalski so nicht stehen lassen und meldet sich schriftlich zu Wort.

GWG verweist auf Großprojekt Halfmannstraße/Havemannstraße

„In einer Ratssitzung Ende 2017 wurden strategische Ziele der GWG einstimmig vom Rat der Stadt verabschiedet, an denen wir konsequent arbeiten“ versichert Udo Switalski. Mit der Verabschiedung des Bebauungsplans Halfmannstraße/Havemannstraße, der sich in der Endphase der Genehmigung durch die Ausschüsse und den Rat befinde, „gehen wir einer der größten Bauprojekte der GWG an“, so der GWG-Geschäftsführer weiter. Geplant sei, das Projekt Halfmannstraße/Havemannstraße in insgesamt vier Bauabschnitten umzusetzen. Dafür seien im Dezember 2017 beim Amt für Wohnungsbauförderung Anträge für die Förderung mit öffentlichen Mitteln gestellt worden. „Wir schaffen im ersten Bauabschnitt insgesamt 19 Wohneinheiten auf der Halfmannstraße, davon werden 17 öffentlich gefördert sein“, erklärt Udo Switalski. Die Miete für den öffentlich geförderten Wohnraum betrage 5,25 Euro pro Quadratmeter, das Investitionsvolumen rund 3,5 Millionen Euro.

Die Abrissgenehmigung für die momentan unbewohnbaren Häuser aus den 1950er Jahren werde in Kürze erteilt und die GWG gehe davon aus, im Herbst dieses Jahres den Abriss durchzuführen und sobald als möglich mit dem Neubau zu beginnen. Der Bauantrag für die 19 Einheiten sei im Juni 2018 gestellt worden. Natürlich seien dem Umfang von Neubaumaßnahmen, die man innerhalb eines Jahres bewältigen könne, „aufgrund der finanziellen und personellen Ressourcen auch Grenzen gesetzt“, so Udo Switalski. „Im Rahmen des Möglichen werden wir aber alles tun, um neuen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.“

Die Sanierung von Wohnungen darf nicht vernachlässigt werden

Gleichermaßen dürfe aber auch die Sanierung von Wohnraum nicht vernachlässigt werden. „Die Betonung liegt hierbei auf Sanierung und nicht Modernisierung“, erläutert der GWG-Geschäftsführer. In den vergangenen Jahrzehnten seien in die Sanierung und Modernisierung des Wohnungsbestandes zu wenig Mittel geflossen, so dass „wir uns als Geschäftsführung und die Gesellschafter einen mittelfristigen Plan mit Prioritäten aufgestellt haben, in welchem Umfang und in welcher Reihenfolge wir Sanierungen oder Modernisierungen vornehmen können und wollen“. Erst kürzlich habe er drei Wohnungen aus dem Baujahr 1953 in Augenschein genommen, die in diesem Zustand nicht mehr vermietbar sind. Hier könne man beim besten Willen nicht von „Modernisierung“ sprechen, sondern wir müssen eine Sanierung vornehmen, um diesen Wohnraum wieder vermietbar zu gestalten.