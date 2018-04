Der 50-Jährige war bislang Chef der Wache in Heiligenhaus und folgt in der Schlossstadt auf Ulrich Laaser. Viele Abläufe kennt er bereits.

Velbert. Bürgermeister Dirk Lukrafka freut sich, dass mit Stefan Göbels ein guter Nachfolger als Leiter der Velberter Polizeiwache gefunden wurde, nachdem Ulrich Laaser jetzt dem Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde vorsteht. „Es ist jemand, der Velbert gut kennt und hier verwurzelt ist“, sagt der Chef der Stadtverwaltung, der einen guten Kontakt zur Polizei betont, vor allem auch dann, wenn es um die großen Veranstaltungen geht. „Er ist jemand, der die Stadt nicht nur vom Dienst, sondern auch aus dem Leben kennt“, ergänzt Landrat Thomas Hendele, gleichzeitig Chef der Kreispolizeibehörde. „Wir haben einen erfahrenen Polizisten, der auf den verschiedensten Positionen war.“

Seit 26 Jahren ist Stefan Göbels bei der Polizei, hat in Mettmann im Streifendienst angefangen, nach der Fachhochschule folgten unter anderem Polizeisonderdienst, Leiter der Heiligenhauser Polizeiwache und Dienstgruppenleiter der Leitstelle der Kreispolizei. „Als Heiligenhauser Wachleiter war ich Vertreter des Velberter Wachleiters, ich kenne viele Abläufe, auch wenn sich inzwischen einiges verändert hat.“

Als neuer Chef von rund 70 Beamten möchte Stefan Göbels die Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter des Wachdiensts optimal gestalten: „Die sollen alles haben, was sie brauchen.“ Seit 24 Jahren wohnt Stefan Göbels mit Frau und zwei Kindern in Velbert: „Hier fühle ich mich ganz wohl.“ Dem 50-Jährigen ist in Velbert kein Bereich bekannt, dem die Polizei eine besondere Aufmerksamkeit widmen müsste. „Natürlich sind die Verhältnisse im Langenhorst anders als in Birth.“ Unterstützung gibt es durch den Landrat. „Für eine Stadt dieser Größe mit mehr als 80 000 Einwohnern steht Velbert ziemlich gut da, was die Kriminalitätshäufigkeit anbetrifft.“

„Allerdings haben wir neuerdings ein Problem mit kriminellen Großfamilien, das wir sonst nur aus dem Süden des Kreises kannten“, lautet das Update des Leitenden Polizeidirektors Manfred Frorath. Im Straßenverkehr bereiteten die vielen Motorunfälle der Polizei Kopfschmerzen. „Das liegt an der für Motorradfahrer attraktiven Topografie und den Ausflugszielen am Baldeneysee und in Solingen“, erklärt Hendele, der darauf verweist, dass deshalb am vergangenen Wochenende die Polizei mit ihrem Video-Motorrad im Einsatz war, um Raser zu stellen.

Mit der neuen Polizeiwache, die zurzeit an der Heiligenhauser Straße im Velberter Westen gebaut wird, ist der Neue ganz zufrieden. Wann die Umzugskartons gepackt werden, steht noch nicht fest. „Es wird auf jeden Fall Herbst werden, die Ausstattung einer Polizeiwache ist nicht so eben mal machbar“, bittet der Chef der Kreispolizei um Verständnis.

Früher hat der ehemalige Heiligenhauser Stefan Göbels aktiv Leichtathletik betrieben. Seitdem das Knie nicht mehr so recht will trainiert er eine Kindergruppe und bringt sich als Jugendabteilungsleiter bei der SSVg Heiligenhaus ein. „Den Verein werde ich nicht wechseln.“