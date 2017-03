Städtepartnerschaften ohne Zukunft?

Der Vorstand des Freundeskreises will nicht mehr antreten.

Wülfrath. Die Städtepartnerschaften mit Bondues und Ware leben vor allem vom Engagement der Vereine. Auf der Jahreshauptversammlung des Freundeskreises Städtepartnerschaften Wülfrath deutete sich nun an, dass die Zukunft ungewiss ist. Der Vorsitzende Heinrich Meckenstock und der Bondues-Beauftragte Günter Jaekle erklärten, sie wollten sich im nächsten Jahr nicht mehr zur Wahl stellen.

„Ich habe mich umgehört. Es ist schwierig, Jüngere zu motivieren“ sagte Meckenstock zum Thema Nachfolge. Eine Option sei eine Doppelspitze ohne übergeordneten Präsidenten. Sollte sich das nicht durchsetzen und kein Nachfolger gefunden werden, müsste sich der Verein auflösen. Die Begegnungen zwischen den Menschen aus Wülfrath, Bondues und Ware würden auf ein Minimum reduziert.

Vereinsvermögen würde bei Auflösung an die Stadt gehen

Das Vereinsvermögen würde laut Satzung in den Kulturetat der Stadt fließen. „Das muss nicht sein“ sagte Heinrich Meckenstock und schlug vor, Vereine wie den Männerchor und den Turnerbund erheblich zu bezuschussen. Aber so weit ist es ja noch nicht. Noch bleibt ein Jahr Zeit, eine Nachfolgeregelung zu finden und den Verein zu retten. „Das müssen wir jetzt ernsthaft in Angriff nehmen“ appellierte Meckenstock an die Mitglieder. Unterstützung erhält er dabei von Bürgermeisterin Claudia Panke. „Frau Panke ist sich über das Problem im Klaren. Ihr ist daran gelegen, dass der Verein weiterhin existiert“.

Noch gibt es regelmäßige Treffen zwischen Delegationen aus den drei Städten, wie den Stadtempfang oder das „Civic Dinner“ in Ware. Die Jumelage aus Bondues war im September zu Gast und es gab eine Wanderung.

