Insgesamt 88 Fahrradfahrer legten im Aktionszeitraum fast 23 000 Kilometer zurück.

Velbert. Öfter mal auf das Auto verzichten und stattdessen für den Klimaschutz in die Pedale treten – beim Stadtradeln 2017 wurden von den 88 aktiven Teilnehmern in Velbert zwischen dem 27. Mai und 16. Juni insgesamt 22 920 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt. Sie sparten somit knapp 3255 Kilogramm des klimaschädlichen Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) ein.

Am Montagnachmittag wurden im Rathaus die eifrigsten Aktiven geehrt. Das beste Team stellt diesmal das offene Team der Ortsgruppe Velbert des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), dessen Mitglieder in den drei Wochen zusammen 9405 Kilometer im sattel zurückgelegt haben. Zum Mitmachen aufgerufen waren wieder alle, die in Velbert wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen. Sie konnten ihre privat und beruflich abgestrampelten Kilometer online melden und sich so mit vielen anderen Radfahrern beim Stadtradeln 2017 messen. Ziel war es, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und so ein Zeichen für die Förderung des Radverkehrs in der Schlossstadt zu setzen. Gerade auf kurzen Strecken ist das Fahrrad oft schneller als das Auto.

Die Aktiven erhielten Stadthelme und Einkaufsgutscheine als Preise

Im Einzelvergleich haben in der Kategorie „Radler mit den meisten Kilometern“ Andreas Metzger den ersten Platz mit 1008 Kilometern und Karl-Heinz Hoffmann den zweiten Platz mit 959 Kilometern erreicht. In der Kategorie „Radlerin mit den meisten Kilometern“ belegten Antonie Hoffmann und Ingrid Rumpel die ersten beiden Ränge mit 783 beziehungsweise 549 Kilometern. Als Preise für die besten Einzelleistungen gab es für die Erstplatzierten einen „Stadthelm Velbert“ im Wert von 85 Euro, der von Zweirad Tüller gesponsert worden war. Für die Zweitplatzierten gab es als Anerkennung einen Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro, gestiftet von Bike Special Parts Franke. Velbert ruft seit 2014 zur Teilnahme an der klimafreundlichen Fahrradkampagne auf. Im Jahr 2015 nahmen am Stadtradeln 159 Frauen und Männer teil, die auf beachtliche 45 106 Kilometer und eine Kohlendioxid-Ersparnis von 6495 Kilogramm kamen. HBA

