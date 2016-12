„Stadtbild noch attraktiver und familienfreundlicher gestalten“

Bürgermeister Dirk Lukrafka schreibt an die Bürger.

Liebe Bürgerinnen und Bürger!

„Wenn’s alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs neue, und war es schlecht, ja dann erst recht“ sagte einst Karl-Heinz Söhler, ein deutscher Publizist. Ob es für Sie ein gutes und erfolgreiches Jahr war oder ein eher schlechtes, kann nur jeder für sich entscheiden. Auch hier in unserer Stadt hat sich viel getan. Zu Beginn des Jahres konstituierte sich das Schülerparlament, und die erfolgreiche Initiative der Freiwilligen Agentur, die „Ausbildungspaten“, startete in die dritte Runde.

Mit der Wiedereröffnung des Historischen Bürgerhauses in Langenberg folgte im April eines der Highlights. Zehn Jahre fieberten wir diesem besonderen Tag unserer Stadtentwicklung entgegen. Auch in Neviges gab es etwas zu feiern. Im August, nach Monaten des Umbaus, wurde das Herzstück des Stadtteils, der „Platz Im Orth“ eröffnet. Der neu gestaltete Brunnenplatz lädt wieder zum Verweilen ein. Mit der Eröffnung des Innenstadtbüros und den Plänen zum Umbau des „Platz Am Offers“, bekommen auch die Bürger sowie die Gäste von Velbert-Mitte die voranschreitenden Veränderungen hautnah mit. Ein buntes und abwechslungsreiches Kulturprogramm gab Jung und Alt im gesamten Stadtgebiet zahlreiche Gelegenheiten miteinander ins Gespräch zu kommen: ob das Kinderfest in Neviges, das Schlüsselfest in der Innenstadt, das dritte Velberter Parkfest, das traditionelle Schlangenfest zum Weltkindertag oder der Martinsmarkt in Langenberg. Sportlich bewegt sich so einiges in Velbert. Viele Aktive freuen sich über die Wiedereröffnung des Sportplatzes Birth.

Mit ebenso viel Vorfreude und Erwartungen blicken wir in die sportliche Zukunft: die Sanierung des Hockeyplatzes an der Poststraße und der Neubau des Stadions, um nur zwei wichtige Projekte zu nennen. Wir alle, Sie mit Ihren Ideen und Anregungen und wir mit Vorschlägen der Umsetzung, arbeiten daran, Velbert ein noch attraktiveres und familienfreundlicheres Stadtbild zu geben. Ich bin sehr glücklich über die Zusage des Bundesbauministeriums, die Sanierung der Schlossanlage Hardenberg finanziell großzügig zu fördern. Damit können die Planungen im kommenden Jahr beginnen. Für die Stadtgalerie laufen diese bereits auf Hochtouren, der Abriss hat begonnen. Ich möchte mich bei allen, die sich in vielfältiger Weise und mit außergewöhnlichen Engagement um das Gemeinwohl verdient gemacht haben, meinen herzlichsten Dank auszusprechen. Ich wünsche Ihnen von Herzen ein friedvolles und frohes Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2017.

Ihr Bürgermeister Dirk Lukrafka

