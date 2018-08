Bereits am Freitag soll die Anlage wieder freigegeben werden.

Velbert. Die Hitze der vergangenen Wochen ist an dem elf Jahre alten Kunstrasenbelag des Sportplatzes Am Berg nicht spurlos vorübergegangen. „Es haben sich Tennisball große Flocken gebildet. Das ist sehr gefährlich, weil man drüber stolpern kann“, beschreibt Michael Bösebeck die Situation. Der Abteilungsleiter Sport bei der Stadtverwaltung sah sich am Montag gezwungen, die den Platz an der Poststraße auf unbestimmte Zeit zu sperren.

„Ich hoffe, dass wir am Freitag den Platz wieder freigeben können.“

Michael Bösebeck, Abteilungsleiter Sport bei der Stadtverwaltung

Neben der SSVg Velbert sind die Sportler von Türkgücü Velbert betroffen, insgesamt 22 Mannschaften. „Die SSVg Velbert erwartet von den städtischen Verantwortlichen eine rasche unkomplizierte Hilfe, die eine sichere und bis zum Schluss garantierte Nutzung der Anlage Am Berg gewährleistet“, forderte der Verein in einer Pressemitteilung. „Es wird fleißig dran gearbeitet“, konnte gestern Sportabteilungsleiter Bösebeck berichteen. Mit Laubbläsern kehrten Verwaltungsmitarbeiter die Flocken zusammen. „Größere Maschinen kann man nicht einsetzen, das verklebt alles. In diesem Zusammmenhang haben wir ein paar offene Nähte entdeckt, die gleich geflickt werden. Ich hoffe, dass wir am Freitag den Platz wieder freigeben können.“

Die nächste Nutzungseinschränkung steht den Fußballern am kommenden Montag bevor: „Dann erfolgt die länger geplante Grundreinigung, die einige Stunden dauert.

Auf den anderen Kunstrasenplätzen in Velbert ist das Problem mit den gefährlichen Verklumpungen nicht aufgetreten. „Es wird inzwischen ein anderes Granulat mit einer Schwefelverbindung benutzt, da kann das nicht mehr passieren“, hat sich Michael Bösebeck informiert.

Auch wenn die Bauarbeiten für den neuen Fußballplatz mit Trainingsflächen am Sportzentrum im vollen Gange sind, wird es noch eineinhalb bis zwei Jahre dauern, bis dort endlich der Ball getreten werden kann. „Wir sind froh für jeden Monat, den wir früher fertig werden“, fiebert der Sportabteilungsleiter der Fertigstellung entgegen.