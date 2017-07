Das Außengelände des Komm-Centers im Schlupkothen zog bei der 13. Auflage der Open-Air-Party wider einmal hunderte von Besuchern an.

Wülfrath. Das Wort „Spektakel“ ist in diesem Fall äußerst gut angebracht, denn am vergangenen Wochenende wurde den Besuchern beim Schlupkothener Spektakel wirklich einiges geboten. Bereits zum 13. Mal veranstaltet das Kommunikationszentrum, gelegen zwischen der Wülfrather City und Wuppertal, die beliebte Mischung aus buntem Kinderprogramm, vielen Konzerten und einer atemberaubenden Feuershow.

Bis Mitternacht wurde gefeiert, getanzt und gesungen

Schon am Freitag ging das Spektakel in die erste Runde und begeisterte die Besucher mit Konzerten der Musikgruppen „MaRaPa“, „Rimshot“ und „Da Capo“. Bis Mitternacht wurde zusammen gefeiert, gesungen und getanzt. „Ich habe nur glückliche Gesichter gesehen“, freute sich Schlupkothen-Chef Bernd Kicinski. Sogar Gäste aus Holland fanden den Weg ins Kommunikationszentrum: die Eerste Hoeske Accordeon Vereniging.

Am Samstag ging es bereits am Mittag mit einem bunten Programm für die jüngeren Gäste los. Das Besondere: Das Nachmittagsprogramm organisierten Wülfrather Vereine zusammen – das freute Kicinski sehr: „Ich finde es ganz toll, denn so können die Vereine sich gegenseitig inspirieren.“ Viele Vereine waren versammelt und sorgten für ein tolles Fest: Neben dem Kultur-Team waren auch die Musikfreunde Wülfrath, das Technische Hilfswerk (THW) Wülfrath-Heiligenhaus, der Shantychor Velbert, die Kalkstadt Narren Wülfrath, Young Voices, die Jugend- und die Freiwillige Feuerwehr, die Chorgemeinschaft Deutsche Sänger, der SMC Wülfrath Schiffsmodellbau, der SKB Wülfrath, der Stadtteilverein Ellenbeek und das Niederbergische Museum mit von der Partie. Als Sponsor trat zudem die Kreissparkasse Düsseldorf in Erscheinung.

Die Kinder konnten mit etwas Anleitung durch die Feuerwehr selber ein Feuer löschen oder Schläuche ausrollen, sich auf der Hüpfburg austoben oder am Glücksrad der Kreissparkasse drehen. Beim SMC Wülfrath konnten ferngesteuerte Bote ins Wasser gelassen werden.

Für das leibliche Wohl sorgten gegrillte Leckereien und kalte Getränke – passend zu den schönen Sommertemperaturen. Das Highlight am Samstagabend war sicherlich der Auftritt der Band „In Vain“ auf der Freilichtbühne. Kicinski stellte fest: „In Vain sind hier natürlich die Lokalmatadore. Die bringen das Publikum richtig zum Feiern und machen echt Party.“

Aber auch „Ernst & Miro“ oder „Riff“ waren sehenswerte Acts, die für einen lohnenswerten Besuch auf dem Schlupkothener Außengelände sorgten. Das Spektakel war ein voller Erfolg und soll im kommenden Jahr seine 14. Auflage erleben. Darauf hofft nicht nur das Kultur-Team, sondern auch die Wülfrather Vereine und vor allem die zahlreichen Besucher, die das Fest sichtlich genossen.

