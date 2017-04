Speedskater Fabian Ruhland meistert schwierige Bedingungen

Der Rollschuhläufer des RSC Neviges ging beim Inliner-Halbmarathon in Bonn an den Start. Viele Preise sammelten Show-Läuferinnen.

Neviges. Die Wettkampfsaison hat für die Rollkunstläuferinnen und den Speedskater Fabian Ruhland des Rollschuh-Clubs (RSC) Neviges mit Top Ergebnissen begonnen.

Zunächst konnte sich das Show-Quartett des Clubs beim Sichtungslauf für den Start bei der Deutschen Show-Meisterschaft qualifizieren. Somit durften Jessica Liehr, Rebecca Liehr, Sara Sand und Lana Berger mit ihrer Kür „Black and White“ zugleich auch für das Bundesland Nordrhein-Westfalen an den Start gehen. Beim Show-Laufen werden nicht nur Punkte für die technischen Inhalte und gelungene Darbietung der einstudierten Choreographie vergeben, sondern auch der Unterhaltungsfaktor sowie die selbst gestalteten Kostüme und das Make-up bewertet. Das Quartett lief schließlich auf den fünften Platz.

Kür-Choreographien wurden mit etlichen Pokalen gewürdigt

Weiter ging es für die Läuferinnen am 1. April mit dem WWW-Kürpokal in Wesel. Die mühevoll, zum Teil neu einstudierten und glanzvoll vorgetragenen Kür-Choreographien konnten sich sehen lassen und so gab es einen regelrechten Pokalregen für die Nevigeserinnen. Mit fünf Siegen und sieben zweiten Plätzen durften insgesamt zwölf RSC-Läuferinnen auf das Siegertreppchen steigen und einen der begehrten Pokale in Empfang nehmen. Aber auch die Darbietungen der Läuferinnen, die es nicht auf das Podest geschafft hatten, waren beachtlich. Sie wurden mit Urkunde und Medaille belohnt. In der Vereinswertung belegte der RSC in Wesel den dritten Platz und betrat im Team noch einmal auf das Siegerpodest.

Einen Tag darauf gab es schon das nächste Glanzlicht des Saisonauftaktes: Speedskater Fabian Ruhland ging beim Deutsche Post Inliner-Halbmarathon in Bonn an den Start, und auch, wenn die Bedingungen aufgrund nasser Straßenverhältnisse nicht ideal für den erfahrenen Speedskater waren, konnte er sich mit einer Nettolaufzeit von 50 Minuten und zwölf Sekunden gegenüber dem Vorjahr noch um vier Minuten verbessern. Damit erlief er sich denn 55. Platz von 141 Männern, die an den Start gegangen waren, und kam auf Platz fünf in seiner Altersklasse.

Wer sich gerne einmal selbst auf den Rollen versuchen möchte, kann gerne beim RSC ein Probetraining absolvieren. Gelegenheit dazu gibt es mittwochs, jeweils von 16 bis 17 Uhr, in der in der Rollsporthalle des Emka-Sportzentrums und samstags, von 14 bis 15 Uhr, in der Sporthalle „An der Maikammer“ auf Tönisheide sowie für Erwachsene beim „Grufti-Training“, sonntags, von 18 bis 20 Uhr, in der Sporthalle Birth. Leihrollschuhe stehen dort in vielen verschiedenen Größen zur Verfügung. Weitere Infos gibt es unter Telefon 0172/899 15 03. HBA

rsc-neviges.de

Anzeige