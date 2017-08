Business, Urlaub oder Sicherheit im Internet im Angebot.

Velbert. Seit dem 1. Juni gibt es die die sogenannte „Aha!-Filiale“ der Sparkasse HRV, direkt neben der Hauptfiliale an der Friedrichstraße. Ein fester Bestandteil im Angebot der neuen Filiale sind Workshops zu unterschiedlichen Themen.

Beim „Business Knigge“ zum Beispiel geht es unter anderem darum, mit welchem Outfit man im Berufsleben punktet und welche Umgangsformen dort gefragt sind. Auch ein Bewerbungstraining bietet das Team an: Wie weckt man Interesse beim potenziellen zukünftigen Arbeitgeber – und was gehört eigentlich in einen Lebenslauf? Wer wissen möchte, ob er das Bargeld für seinen bevorstehenden Urlaub besser hier oder im Reiseland tauscht und wie es am Urlaubsziel mit der Kartenzahlung aussieht, ist beim Workshop „Fit für den Urlaub“ gut aufgehoben. Auch Fragen rund um die Sicherheit im Internet, zum Beispiel beim Bezahlen, und eine Einführung in das Angebot der Sparkassen-App werden in eigenen Workshops behandelt.

Bei allen thematischen Unterschieden haben die Workshops ein paar Dinge gemeinsam. Nach einer kurzen Einführung können die Teilnehmer ihre Fragen „loswerden“ und Neues direkt selbst ausprobieren. Alle Workshops sind kostenlos, willkommen ist jeder, der mehr über das jeweilige Thema wissen möchte.

Die nächsten Termine: Donnerstag, 10. August, 17 Uhr: „Sicher unterwegs im Internet“; Freitag, 11. August, 11 Uhr: „Fit für den Urlaub“; Dienstag, 15. August, 17 Uhr: „Business Knigge“; Freitag, 18. August, 11 Uhr: „Bewerbungstraining“.

Wer sich zu einem oder mehreren der Workshops anmelden möchte, kann das über die Homepage oder per E-Mail tun. Und natürlich kann man auch persönlich beim Team vorbeischauen. HBA

aha-filiale.de aha@sparkasse-hrv.de

