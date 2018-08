Bürgermeister Dirk Lukrafka tauschte sich mit der Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese aus.

Velbert. Die Arbeitsmarktlage und die Integration von Flüchtlingen waren zwei der vielen Themen, die die SPD-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin für Arbeit und Soziales, Kerstin Griese, und Bürgermeister Dirk Lukrafka (CDU) am Mittwoch im Rathaus besprachen.

Bei der Integration von Flüchtlingen sei man in Velbert gut aufgestellt, so der Bürgermeister. „Und mittlerweile sind gut ein Viertel der in den vergangenen Jahren in Deutschland angekommenen Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt integriert und sozialversicherungspflichtig beschäftigt“, erklärte Griese. Auch der soziale Wohnungsbau, barrierefreies Wohnen und die kulturelle Vielfalt in Velbert waren Themen des Gedankenaustauschs.

Forum Niederberg wird zum Kulturhaus mit vielen Funktionen

Dirk Lukrafka informierte auch über die Pläne für den Umbau des Forums Niederberg zu einem Bürgerforum. Dort soll den Bürgern künftig mehr als bisher geboten werden. Es entstünde ein Kulturhaus, das heißt, eine Anlaufstelle für kulturelle Vielfalt, das neben Veranstaltungen, der Zentralbibliothek, der Volkshochschule auch soziale Einrichtungen und weitere Angebote bieten würde.

Top aktuell kam zudem das vor Kurzem von der schwarz-roten Bundesregierung beschlossene Regelinstrument des sozialen Arbeitsmarkts zur Sprache. „Der soziale Arbeitsmarkt ist eine großartige Chance, Langzeitarbeitslose zu unterstützen und sie wieder in den Arbeitsmarkt sowie das gesellschaftliche Leben zu integrieren“, sagte die Bundestagsabgeordnete Griese. Für die Förderung stelle die Bundesregierung für die nächsten Jahre vier Milliarden Euro zur Verfügung. Der Bürgermeister sieht in der Umsetzung auch Vorteile für Velbert und will das Konzept aufnehmen.

Viele Themen konnten in der begrenzten Gesprächszeit nur angeschnitten werden. Griese und Lukrafka sind sich jedoch einig, dass ein weiterer gemeinsamer Austausch und eine gegenseitige Unterstützung in vielen Bereichen die Entwicklung der Stadt positiv beeinflussen würde. HBA