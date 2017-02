Soziale Dienste ziehen ins Velberter Stadthaus um

Der Verein bietet Beratungs- und Unterstützungsangebote für Menschen in Velbert, Wülfrath und Heiligenhaus.

Velbert/Wülfrath. Die Sozialen Dienste Niederberg ziehen von der Noldestraße 5 in das Velberter Stadthaus an der Oststraße 38 um. Das teilt die Bergische Diakonie Betriebsgesellschaft (BDB) jetzt mit. Anfang 2015 hatte sie im Rahmen des Betriebsübergangs die Beratungsangebote des Diakonischen Werks im Kirchenkreis Niederberg übernommen und uneingeschränkt fortgeführt. Beratungs- und Unterstützungsangebote in den vielfältigsten Lebenslagen werden niedrigschwellig für die Menschen in Velbert, Heiligenhaus und Wülfrath angeboten. Die Beratungsstelle für Wohnungslose, Rheinlandstraße 8, die Velberter Tafel für Niederberg und der Betreuungs- und Vormundschaftsverein der Bergischen Diakonie Aprath an der Noldestraße 7 sowie das Ambulant Betreute Wohnen Velbert für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen/Suchterkrankungen, Poststraße 26, sind ebenfalls am neuen Standort im Stadthaus zu finden.

Mit dem Umzug ändern sich auch die Telefonnummern

„Mit der Zusammenlegung der Fachdienste an einem zentralen Ort erfolgt ein weiterer Schritt, die Hilfsangebote für Bürgerinnen und Bürger aus einer Hand anzubieten. Das neue Beratungszentrum bietet seine Angebote auf zwei Etagen an“, erklärt BDB-Sprecherin Renate Zanjani.

Mit dem Umzug haben sich die Telefonnummern der Fachdienste geändert: Die Wohnungslosenhilfe (Beratung und Betreutes Wohnen) ist unter 02051/259 5272, die Fachstelle Sucht unter -212, die Schuldnerberatung unter -232 und ein Ansprechpartner für Jugend und Familie, Kinder, Bildung und Schule unter -252 zu erreichen. Die Velberter Tafel für Niederberg hat jetzt den Anschluss -501, der Betreuungsverein der Bergischen Diakonie Aprath e. V. kann unter -402 und das Ambulant Betreute Wohnen Velbert (erst ab April 2017) unter -301 kontaktiert werden. In der Übergangsphase können schriftliche Anfragen nur an info@bergische-diakonie.de gesendet werden. HBA

Anzeige