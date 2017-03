Sonnenschüler kommen der Energie auf die Schliche

Die Deutsche Umwelt-Aktion machte Station in Neviges und brachte den Kindern näher, dass Strom nicht gleich Strom ist.

Neviges. „Heute sprechen wir über Energie.“ Großer Jubel in der vierten Klasse in der Sonnenschule. Statt der Klassenlehrerin ist Catja Dyhr von der Deutschen Umwelt-Aktion gekommen, die fragt, was denn Energie ist. „Strom ist Energie“, wissen die aufgeweckten Grundschüler. „Damit kann man Wasserkocher oder Züge betreiben, und Strom gibt Licht.“ Die Kinder tragen vieles zusammen, was durch den elektrischen Strom in Bewegung gesetzt werden kann.

„Wenn Kohle und Öl zur Stromerzeugung verbrannt werden, ist innerhalb einer kurzen Zeit das verbraucht, was mehrere Millionen Jahre gebraucht hat, um zu entstehen.“

Catja Dyhr, Energie-Pädagogin

„Wo kommt der Strom denn her?“, hakt Catja Dyhr nach. Über ominöse „Energiekraftwerke“ kommen die Jungen und Mädchen mit Wasserkraftwerken und Windrädern der Sache schon näher. Ausgerechnet die Kinder der Sonnenschule kommen auf die naheliegende Form der Energiegewinnung erst durch einen Hinweis: „Was befindet sich denn hier auf dem Dach?“, wollte Catja Dyhr wissen. „Na klar, die Solarmodule erzeugen Strom. Heute scheint die Sonne zwar nicht, aber auch wenn der Himmel ohne Wolken ist, nehmen die Solarzellen auf dem Dach der Sonne nichts weg. Und der Wind pustet weiter, egal ob da ein Windrad steht oder nicht“, versichert die Energie-Pädagogin. Sie kommt damit auf den Unterschied zu den fossilen Energieträgern zu sprechen. „Wenn Kohle und Öl zur Stromerzeugung verbrannt werden, ist innerhalb einer kurzen Zeit das verbraucht, was mehrere Millionen Jahre gebraucht hat, um zu entstehen“, verdeutlicht Catja Dyhr den Unterschied zwischen den fossilen Brennstoffen und der immer wieder erneuerbaren Energie.

Bereits seit einigen Jahren wird das Projekt „Energie erleben und verstehen“ durch die Stadtwerke Velbert gefördert und ist ein fester Bestandteil der Stundenpläne in den vierten Klassen der Grundschulen in Velbert. Ebenso ging es in der Lehrstunde um das Energiesparen. „Man könnte mal draußen spielen und den Computer ausschalten“, lautete zu diesem Thema ein ganz praktikscher Vorschlag aus einem Kindermund.

Anzeige