Wülfrath. Eine 80-jährige Rentnerin ist am Dienstagabend tot in ihrer Wohnung in Wülfrath aufgefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass sie von ihrem Sohn (46) umgebracht wurde. Besorgte Angehörige hatten die Beamten alarmiert, weil die Wülfratherin nicht mehr zu erreichen war. Weil die Frau ganz offensichtlich nicht eines natürlichen Todes gestorben ist, nahm die Polizei den psychisch kranken Sohn fest, der ebenfalls in der Wohnung lebte. Eine Mordkommission ermittelt. neuk

