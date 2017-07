Die Sommer-Serie der Westdeutschen Zeitung: „Neue Steine des Glaubens“ lädt zur Wiederentdeckung des Baus moderner Kirchen, Synagogen und Moscheen ein, die oft zu Unrecht im Schatten mittelalterlicher Dome stehen.

Düsseldorf. Am 4. September 2017 feiert Köln ein Jahrhundertereignis: Vor 175 Jahren legte Friedrich Wilhelm IV. von Preußen auf der Südseite des Kölner Doms den zweiten Grundstein der Hohen Kirche. Mit feierlichen Akt begann innerhalb von 38 Jahren die Vollendung der letzten bedeutenden mittelalterlichen Kathedrale Deutschlands; das war 1880. Während der Kölner Dom jährlich rund sechs Millionen Besucher anzieht, fristet eine architekturgeschichtlich weitaus bedeutendere Gruppe von Sakralbauten eher ein Schattendasein: Mit rund 1200 Kirchen und Kapellen hält das Rheinland den Weltrekord an Gotteshäusern aus der Moderne.

In keiner zweiten Region der Welt wurden nach 1918 so viele - und so viele bedeutende - Kirchenbauten errichtet wie im Herzen Nordrhein-Westfalens. Einige davon sind Gebäude von Weltgeltung - und dennoch sowohl nahezu unbekannt wie auch heutigen Besuchern in ihrer Bedeutung nahezu unverständlich. Ein gutes Beispiel dafür ist der Marienwallfahrtsdom in Velbert-Neviges, errichtet von Gottfried Böhm in den Jahren 1964 bis 1968. Baulich modern daran war die bis heute abenteuerlich anmutende Beton-Konstruktion, damals an der Grenze des technisch Möglichen.

Revolutionär aber war, dass Böhm eine Kirche nach den neusten Gottesdienst-Vorstellungen des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-1965) schuf: Die Grenze zwischen Kirche und Vorplatz hob Böhm dadurch auf, dass sich die Pflasterung des Platzes im Bodenbelag der Kirche fortsetzte und sie anfangs auch mit Straßenlaternen im Innern beleuchtet wurde. Dort schuf Böhm eine Art Piazza, die nun das Wort in den Mittelpunkt des Gottesdienst-Geschehens stellte, während in den alten Kirchen der Priester vor dem Hochalter große Teile der Messe mit dem Rücken zu den Gläubigen gefeiert hatte. Dazu symbolisierte die zeltartige Form des Baus das Selbstverständnis der sich erneuernden Kirche auf dem Weg. Es ist heute kaum noch vorstellbar, welchen Schock der Architekturprofessor Rudolf Schwarz 1930 mit dem Bau der vielleicht bedeutendsten modernen Kirche des Rheinlands, St. Fronleichnam in Aachen auslöste. Wer die Geschichte des Gebäudes nicht kennt, wird sich leicht mit einer modernen Kirche aus den 50er oder 60er Jahren verwechseln. Schwarz setzte auf (heute klassische) gerade Formen und auf Beton. Mitten in einem Arbeiterviertel entstand ein Gotteshaus, an dessen Stirnseite kein Hochaltar, kein Kirchenschmuck, nicht einmal ein Bild zu sehen war - sondern eine weiße Betonwand als Krönung eines sakralen Raums ohne jedes Ornament.