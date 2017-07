Ein brutaler Sexualverbrecher hat eine 68-Jährige Velberter Seniorin in ihrer Wohnung überfallen und missbraucht. Jetzt hat sich der mutmaßliche Täter gestellt.

Velbert. Ein brutaler Sexualverbrecher hat eine 68-Jährige Velberter Seniorin in ihrer Wohnung überfallen und missbraucht. Diie Polizei suchte mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter. Jetzt hat sich ein Verdächtiger gestellt.

Laut dem Polizeibericht ereignete sich die Tat am 19. Juli gegen 21.30 Uhr im Velberter Ortsteil Birth. Im Zuge der Ermittlungen konnten Bilder einer Überwachungskamera sichergestellt und ausgewertet werden, die den mutmaßlichen Straftäter kurze Zeit vor der Tat zeigen. Die Bilder der Überwachungskamera zeigen, wie der Verdächtige das spätere Opfer auf dem Heimweg verfolgte und beobachtete.

Aufgrund des Fahndungsdrucks meldete sich am Donnerstagabend ein 21-jähriger Velberter bei der örtlichen Polizei und gab sich als der fotografierte Tatverdächtige zu erkennen. Er wurde sofort festgenommen. In einer ersten Anhörung bestritt der Beschuldigte die Tat, verstrickte sich dabei jedoch in Widersprüche. Die Ermittlungsmaßnahmen der Polizei dauern an.

