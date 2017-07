Mettmann. Am Dienstag, dem 4.7.2017, wurde eine 82-jährige Velberterin Opfer eines Raubüberfalls. Sie war zu Fuß im Kreuzungsbereich der Oststraße/An der Mähre/Friedensstraße in Velbert unterwegs, als ihr plötzlich ein unbekannter Mann ihre Handtasche aus der Hand riss.

Nach Angaben der Polizei warf der Mann die Einkäufe der Frau aus der Handtasche auf die Tischtennisplatte eines dortigen Spielplatzes und entfernte sich anschließend in Richtung Friedensstraße. Dabei warf der Täter die Tasche auf den Boden, woraufhin noch einige Wertgegenstände aus der Tasche fielen. Zwei Männer wurden durch laute Hilferufe auf die Tat aufmerksam und konnten den Räuber im Bereich der Friedensstraße/Höferstraße einholen und stellen.

Gemeinsam sammelte man den verstreuten Inhalt der Tasche wieder ein und übergab diese der Seniorin. Der unbekannte Täter entschuldigte sich daraufhin bei der Rentnerin für sein Verhalten und entfernte sich in unbekannte Richtung. Erst, als die 82-Jährige wieder zu Hause war, bemerkte sie das Fehlen ihres Handys. Die WZ berichtete über den Vorfall.

Noch am gleichen Abend ereignete sich ein weiterer Raub an der Heiligenhauser Straße in Velbert: Eine maskierte männliche Person stürmte in den Verkaufsraum einer Tankstelle. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte der Unbekannte die Angestellte auf, Bargeld in eine Tüte zu packen. Die Frau folgte der Anweisung und übergab dem Maskierten die mit Geldscheinen gefüllte Tüte. Anschließend wies der Täter die Frau an, ihm noch einige Zigarettenpackungen auszuhändigen. Die Angestellte erfüllte auch diese Forderung. Daraufhin rannte der Mann mitsamt seiner Beute aus dem Verkaufsraum und flüchtete zu Fuß in Richtung "Kentucky Fried Chicken" (KFC).

Am Dienstag konnten nun die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats in Velbert einen 24-jähriger Tatverdächtigen festnehmen und dem Haftrichter vorführen. Ein Zeuge meldete sich bei der Polizei und gab den Beamten wertvolle Hinweise, die schließlich zur der Festnahme führten. Der 24-Jährige gestand die beiden Taten. Der Haftrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl, der gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

