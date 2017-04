Schwimm-Duell geht in Runde 43

Rund 100 Aktive aus Wülfrath und der Partnerstadt Ware werden in der Wasserwelt gegeneinander antreten.

Wülfrath. Die Städtepartnerschaften mit Bondues und Ware stehen aktuell unter keinem guten Stern. Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung des Freundeskreises Städtepartnerschaften hatten sowohl der Vorsitzende, Heinrich Meckenstock, als auch der Bondues-Beauftragte, Günter Jaekle, erklärt, sich nicht mehr zur Wahl zu stellen. Die Suche nach geeigneten Nachfolgern gestaltet sich schwierig, eine Auflösung des Vereins droht. Nur eine Veranstaltung scheint von den Problemen im Umfeld komplett ausgenommen: Die Partnerschaftsbegegnung zwischen den Schwimmabteilungen des Turnerbundes Wülfrath und dem Ware SC. Sie findet bereits zum 43. Mal statt – und kein Ende ist in Sicht.

Die „Runzelstaffel“ soll die Zuschauer begeistern

Die Schwimmwettkämpfe, der Höhepunkt des Treffens, starten am Montag, 10. April, um 17 Uhr in der Wasserwelt an der Goethestaße (Einlass ab 16.30 Uhr). „Wir erwarten aus Ware etwa 50 Aktive und zehn Betreuer“, sagte TBW-Abteilungsleiter Benedikt Leister. Auch das TBW-Team wird laut Leister in ähnlicher Stärke vertreten sein. Die Aktiven sind zwischen elf und 30 Jahre alt, bei der „Runzelstaffel“ beträgt der Altersdurchschnitt 40 Jahre, dann sind die Trainer und Betreuer am Start. „Es kommt allerdings schon ab und zu vor, dass mangels Aktiver in dieser Klasse andere aushelfen müssen“, wie Leister mit einem Schmunzeln bemerkte. Im vergangenen Jahr musste er – mit 33 Jahren noch nicht so runzelig – eben in dieser Staffel antreten. Das Publikum hat dabei immer einen besonderen Spaß. Die Sieger der Wettbewerbe werden am Abend im Paul-Ludowigs-Haus in Rohdenhaus geehrt. Bis Mitternacht darf dort gefeiert werden.

Die Schwimmer des TBW gehen nicht als Favoriten ins Rennen

Aus sportlicher Sicht rechnet Leister nicht wirklich mit einem Sieg der TBW-Schwimmer, die bereits bei den beiden vergangenen Wettkämpfen den Kürzeren gezogen haben. „Das ändert sich alle paar Jahre, mal gewinnen wir vier oder fünf Mal in Folge, dann sind wieder die Schwimmer aus Ware an der Reihe“, erklärte Leister.

Bei der Partnerschaftsbegegnung ist dem Spaß außerhalb des Schwimmbeckens natürlich auch breiter Platz eingeräumt. „Das Programm hat schon einen Vorlauf von einem halben Jahr“, sagte Leister, der mit dem Ergebnis zufrieden ist. Der Besuch im Phantasialand in Brühl ist gesetzt, aber bei den anderen Aktivitäten denken sich die TBW-Leute immer wieder neue Angebote aus. Bereits am Sonntag, einem Tag nach der Ankunft der Gäste aus Ware, steht in den Niederlanden eine Bootstour auf der Maas an. Anschließend geht es zum Shoppen in das Outlet-Center Roermond. Shoppen ist auch am Mittwoch angesagt, diesmal im Centro Oberhausen. Zuvor können sich die Teilnehmer in der Trampolinhalle Tigerjump in Oberhausen austoben.

Ein Höhepunkt ist der Gala-Abend im Paul-Ludowigs-Haus

Ein weiterer Höhepunkt der Partnerschaftsbegegnung ist am Mittwochabend der traditionelle Gala-Abend im Paul-Ludowigs-Haus. Bei kaltem und warmen Buffet können Aktive, Angehörige und Betreuer noch einmal das Erlebte der vergangenen Tage Revue passieren lassen. Zur Gala wird auch Bürgermeisterin Claudia Panke (parteilos) erwartet, die ihr Kommen laut TBW zugesagt hat. Am Donnerstag fahren die Gäste aus Ware wieder nach Hause.

Anzeige