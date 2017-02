„Schweinelauf“ geht in die nächste Runde

Für die Veranstaltung am Sonntag, 25. Mai, haben sich bereits 273 Läufer angemeldet. In diesem Jahr wollen die Organisatoren die Marke von 600 Teilnehmern knacken.

Wülfrath. Der in Wülfrath und in der Region beliebte wie berüchtigte Schweinelauf erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Nachdem im vergangenen Jahr insgesamt 583 Frauen und Männer auf die neue Strecke gegangen sind, wollen die Organisatoren in diesem Jahr die 600-Läufer-Marke knacken. Und es sieht gut aus: Momentan haben sich bereits 273 Läufer für die Veranstaltung am Sonntag, 25. Mai, angemeldet. „Das ist klasse, denn bisher meldeten sich die meisten erst später im Frühling an“, sagt Hans Puls vom Organisationsteam.

Das Online-Anmeldeportal wurde schon früh scharf geschaltet

Der Lions Club Mettmann-Wülfrath hat als Veranstalter das Online-Anmeldeportal schon früh scharf geschaltet. Läufer und Läuferinnen können sich für die lange Strecke (12,4 Kilometer) oder die kurze Strecke (5,3) sowie Nordic-Walker für die lange Strecke (12,4) anmelden. Seit dem vergangenen Jahr hat sich der Kurs des Laufes auch verändert. Nach elf Jahren waren Start und Ziel umgezogen: Ein Rundkurs, der nicht mehr am Sportplatz Düssel startete und endete, sondern an der Platzanlage am Erbacher Berg. Der Verlauf der langen Strecke: Start auf der Sportanlage Erbacher Berg, Silberberger Weg, Panorama-Radweg bis zum Kommunikationszentrum Schlupkoten, Umrundung des ehemaligen Steinbruchs Schlupkothen, Panorama-Radweg bis Höhe Zeittunnel, westliche Richtung zur Kruppstraße, Adelscheider Weg und schließlich wieder am Ziel an der Sportanlage Nord-Erbach.

Die Teilnehmer der Kurz-Strecke laufen wie die lange Strecke mit dieser Einschränkung: Bereits auf Höhe Zeittunnel geht es in Richtung Kruppstraße.

Als ziemlich markant entpuppt sich der Schlussanstieg entlang des Silberberger Weges, an dem sich viele der insgesamt 200 zu überwindenden Steigungsmeter befinden. Im Stadion wird jedoch eine hoffentlich umjubelte Ehrenrunde die erfolgreiche Überwindung des inneren Schweinelaufhundes entlohnen.

Den Streckenrekord auf der langen Strecke halten bei den Damen Meike Polanz mit 54:10 Minuten, bei den Herren Max Köhler mit 45:09 Minuten. Die beiden Laufstrecken gibt es amtlich vermessen im Internet. rei

www.schweinelauf.de.

Anzeige