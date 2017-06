An der Evangelischen Grundschule stand diesmal Toben auf dem Stundenplan.

Neviges. Ein großes Gewusel herrschte rund um die Evangelische Grundschule (EGS). Kein Wunder, denn das diesjährige Schulfest stand unter dem Motto „EGS in Bewegung“. „Unser Ziel ist es, dass die Kinder sich viel bewegen“, so die stellvertretende Schulleiterin Ruth Hottenbacher.

Zu diesem Zweck hatte die Eltern im Festausschuss in wochenlanger Arbeit das bewegende Ereignis gründlich vorbereitet hatten. Das große Freigelände bot sich für tolle Spiele an, zumal das Wetter mitmachte. Ausgestattet mit ihren Spielkarten standen die Kinder an den verschiedenen Stationen an, die alle ein bisschen Geschick und Sportlichkeit erforderten.

Schnelligkeit und Geschicklichkeit waren gefragt

Da mussten Kugeln und die Kegel geschoben werden oder Bälle ins Loch befördert werden. Eine besondere Herausforderung war das Schubkarrenrennen, wobei der eine oder Vater schon mal Hilfestellung leistet, zumal wenn zwei „Passagiere“ in der Mulde hockten. Mit einer Schachbrettfahne wurde das Bobbycarrennen gestartet. Die beliebten Tretautos waren ebenfalls Teil einer weiteren Attraktion: Die Kinder mussten einen gefüllten Wasserbecher über einen Hindernisparcours bringen. Zunächst hüpften sie in Ringe, anschließend balancierten sie über Bänke, an deren Ende Tretroller auf sie warteten. Nach dem einige Meter einhändig gefahren wurden, mussten auf Bobbycars ein Parcours absolviert werden, bevor zum Ende die Wasserbecher auf einem Skateboard ins Ziel geschoben wurden, angefeuert von den Eltern und Klassenkameraden.

Während Theresa das Bobbycarrennen am besten gefallen hatte, war Sven vom Torwandschießen begeistert. Kein Wunder, denn er war einer der wenigen Aspiranten, dem der Schuss ins Loch auf Anhieb gelang. Seine Mutter war von dem Angebot begeistert: „Ein tolles Fest für die Kinder“.

